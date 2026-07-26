மின் அதிகாரிகள் மீது ஆத்திரம் பப்பாளியை அழித்த விவசாயி
மின் அதிகாரிகள் மீது ஆத்திரம் பப்பாளியை அழித்த விவசாயி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 11:28 PM
யாத்கிர்: பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச மின்சாரம் வழங்காத அதிகாரிகளை கண்டித்து, விவசாயி ஒருவர், 2.5 ஏக்கரில் விளைந்திருந்த பப்பாளி மரங்களை வெட்டி அழித்தார்.
யாத்கிர் மாவட்டம், ஷஹாபுரா தாலுகாவை சேர்ந்தவர் விவசாயி அமரேஷ். இவர் தன், 2.5 ஏக்கர் நிலத்தில், பப்பாளி பயிரிட்டிருந்தார். காய்களும் செழிப்பாக வளர்ந்து இருந்தன.
இன்னும், 15 நாட்கள் கடந்திருந்தால், பழங்களாகி அறுவடைக்கு வந்திருக்கும். கை நிறைய லாபமும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தார். ஆனால், 'ஜெஸ்காம்' அதிகாரிகள், சரியான நேரத்தில் மின்சாரம் வழங்காததால், போர்வெல் இருந்தும் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியவில்லை. செடிகளில் காய்கள், காயத் துவங்கின; மழையும் பெய்யவில்லை.
மின்துறை அதிகாரிகளிடம் மின்சாரம் வினியோகிக்கும்படி பல முறை வேண்டுகோள் விடுத்தும் பயன் இல்லை.
பாடுபட்டு வளர்த்த பப்பாளி பயிர், கண் முன் காய்ந்ததை பார்க்க சகிக்காமல், ஜெஸ்காம் அதிகாரிகள் மீதான கோபத்தில், நேற்று காலை கோடாரியால் பப்பாளி பயிர்களை விவசாயி வெட்டி அழித்தார்.
இதை கண்ட பிற விவசாயிகள், மின்துறை அதிகாரிகளை வசைபாடினர்.