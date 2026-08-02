தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ காவிரி போராட்டத்தில் பங்கேற்காத நடிகை மீது விவசாயிகள் கோபம்

﻿ காவிரி போராட்டத்தில் பங்கேற்காத நடிகை மீது விவசாயிகள் கோபம்

﻿ காவிரி போராட்டத்தில் பங்கேற்காத நடிகை மீது விவசாயிகள் கோபம்

ADDED : ஆக 01, 2026 11:05 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 01, 2026 11:05 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மாண்டியா: காவிரி போராட்டத்தில் பங்கேற்காமல், நேரடியாக திரையரங்கு சென்ற நடிகை ராகினி திரிவேதி மீது விவசாயிகள் கோபம் அடைந்து உள்ளனர்.

தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விட எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மாண்டியாவில் விவசாயிகள் நேற்று முன்தினம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மாண்டியா நகரின் சஞ்சய் திரையரங்கு அருகில், போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது.

இதே திரையரங்கில், சர்காரி நியாய பெலே அங்கடி என்ற திரைப்படத்தின் விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த படத்தில் நடிகை ராகினி, நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க, அவர் மாண்டியாவுக்கு வந்திருந்தார். காவிரி போராட்டத்தில் பங்கேற்று, ஆதரவளிக்கும்படி அவரிடம் விவசாயிகள் கோரினர்.

ஆனால் அவர், 'தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விடுவது பற்றி, தனிப்பட்ட முறையில் நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. ஒவ்வொருவருக்கும் தண்ணீரில் உரிமை உள்ளது.

'காவிரி விவாதம் பற்றி, பே சும் அளவுக்கு எனக்கு அறிவு இல்லை. எனவே, அதுபற்றி நான் எதுவும் பேச மாட்டேன்' என கூறி விட்டு திரையரங்குக்குள் சென்று விட்டார். இதனால் விவசாயிகள், விவசாய சங்கத்தலைவர்கள் கோபம் அடைந்தனர்.

இதே படத்தில், முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும், முன்னாள் அமைச்சரும், நடிகருமான குமார் பங்காரப்பாவும், அந்த பட விழாவுக்கு வந்திருந்தார். ஆனால், அவர் காவிரி போராட்டத்தில் பங்கேற்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us