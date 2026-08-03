விமான நிலையத்துக்கு நிலம் விவசாயிகள் தீவிர எதிர்ப்பு
விமான நிலையத்துக்கு நிலம் விவசாயிகள் தீவிர எதிர்ப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 12:11 AM
பெங்களூரு: பெங்களூரு புறநகரின், கே.சூடஹள்ளி அருகில் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் கட்ட, அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஆனால் இதற்கு விவசாயிகள், பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
பெங்களூரில் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் கட்ட, கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. துமகூரு மாவட்டம் சிராவில், விமான நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என, இம்மாவட்டத்தின் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். ஆனால், பெங்களூரு புறநகரின், கே.சூடஹள்ளி சுற்றுப்பகுதி கிராமங்களின் நிலத்தை கையகப்படுத்தி, இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் கட்ட, அரசு திட்டம் வகுக்கிறது.
இதற்கு விவசாயிகள், எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். விமான நிலையத்துக்கு நிலத்தை கொடுக்க கூடாது என, அவர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே இரண்டு முறை, ஆலோசனை கூட்டம் நடந்துள்ளது. நாகநாயகனஹள்ளி கிராமத்தில், நேற்று மூன்றாவது கூட்டம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற விவசாயிகள், தங்கள் முடிவில் உறுதியாக இருந்தனர்.
கூட்டத்தில் பேசிய விவசாயிகள், 'எந்த காரணத்தை கொண்டும், எங்கள் நிலத்தை கொடுக்க மாட்டோம். இப்பகுதி விவசாயிகளின் கருத்துகளை கேட்காமல், மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இது சரியல்ல.
'நிலத்தை தரமாட்டோம். இது குறித்து, அனைத்து கிராமத்தினரையும் ஒருங்கிணைப்போம். நிலத்தை காப்பாற்ற, ஒற்றுமையுடன் போராடலாம்' என்ற னர்.
நேற்றைய கூட்டத்தில் வெளியான, விவசாயிகளின் கருத்துகள், கையெழுத்துகள் சேகரிக்கப்பட்டன. வரும் நாட்களில் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மாநில அரசிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்க வேண்டும். அதன் பின், காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட, கூட்டத்தில் முடிவு செய் யப்பட்டது.