தேர்வுக்கு வந்த பெண்ணின் குழந்தையை பார்த்துக்கொண்ட மகளிர் போலீசார்
தேர்வுக்கு வந்த பெண்ணின் குழந்தையை பார்த்துக்கொண்ட மகளிர் போலீசார்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:10 PM
பெங்களூரு: போலீஸ் தேர்வுக்கு எட்டு மாத குழந்தையுடன் வந்த தேர்வரின் குழந்தையை, கவனித்துக் கொண்ட மகளிர் போலீசார், ஒரு கட்டத்தில், அந்த குழந்தையை தொட்டிலில் போட்டு தாலாட்டி துாங்க வைத்தனர்.
கர்நாடகாவில் நேற்று, 3,991 போலீஸ் ஏட்டு பதவிக்கு தேர்வு நடந்தது. மாநிலம் முழுதும் நான்கு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் எழுதினர்.
பெங்களூரு சென்னம்மனகெரே அச்சுகட்டு போலீஸ் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட கிருஷ்ணா கல்லுாரியில் நேற்று தேர்வு நடந்தது. இதில், பெண் ஒருவர் தன் எட்டு மாத ஆண் குழந்தையுடன் வந்திருந்தார். அவருடன் வேறு யாரும் துணைக்கு வரவில்லை.
தேர்வு எழுத உள்ளே நுழையும் போது, குழந்தை அழ துவங்கி விட்டது. அந்த குழந்தையை சமாதானப்படுத்த முயற்சித்தும் முடியவில்லை. தேர்வு எழுத செல்வதா அல்லது குழந்தையை கவனிப்பதா என்று தவித்து கொண்டிருந்தார்.
இதை கவனித்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சென்னம்மனகெரே அச்சுகட்டு மகளிர் போலீசார், 'குழந்தையை எங்களிடம் கொடுங்கள். நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம். நீங்கள் நிம்மதியாக தேர்வு எழுதி வாருங்கள்' என்று கூறி அனுப்பினர்.
இதையடுத்து, அப்பெண் தேர்வு எழுத சென்றார். தேர்வு முடிவதற்குள் குழந்தையை சமாதானப்படுத்திய மகளிர் போலீசார், தேர்வு மையத்தின் அருகில் இருந்த வீட்டின் வளாகத்தில் தொட்டில் கட்டி, குழந்தையை, பாடி துாங்க வைத்தனர்.
இந்த வீடியோவை, போலீஸ் நிலைய எஸ்.ஐ., சமூக வலைதளத்தில் பதிவியேற்றி உள்ளார். பெண் போலீசாரின் செயலை, அங்கிருந்த பலரும் பாராட்டினர்.