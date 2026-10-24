2 தொழிற்சாலைகளில் தீ விபத்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம்
2 தொழிற்சாலைகளில் தீ விபத்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 08:24 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் இரண்டு இடங்களில், தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் கருகின.
கதக் மாவட்டம், லட்சுமேஷ்வரா நகரின், ஹூப்பள்ளி சாலை அருகில், பத்மாவதி காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உள்ளது. இங்கு நேற்று காலை இந்த தொழிற்சாலையில், திடீரென தீ பிடித்தது. சிறிது நேரத்தில் மளமளவென தீ பரவியது. பொருட்கள் தீயில் கருகின. தீப்பிடித்ததை கண்டு ஊழியர்கள், வெளியே ஓடி வந்ததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு படையினர், தொடர்ந்து மூன்று மணி நேரம் போராடி, தீயை கட்டுப்படுத்தினர்.
சம்பவம் குறித்து, லட்சுமேஷ்வரா போலீஸ் நிலையத்தில், வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.
அதுபோல, சிக்கபல்லாபூர் மாவட்டம், சிந்தாமணி தாலுகாவின், மாஸ்தேனஹள்ளியில், கே.ஐ.ஏ.டி.பி., தொழிற்பகுதியில், கருடா மார்ட் இந்தியா என்ற தொழிற்சாலை உள்ளது.
இங்கு எலக்ட்ரானிக் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. நேற்று காலை இந்த தொழிற்சாலையில் தீப்பிடித்தது. கட்டடம் முழுதும் பரவியது. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள், இயந்திரங்கள் தீக்கிரையாகின. சுற்றுப்பகுதிகளில் அடர்த்தியான கரும்புகை பரவியது.
சிந்தாமணி, சித்லகட்டா, சிக்கபல்லாபூரில் இருந்து தீயணைப்பு படையினர் பல மணி நேரம் போராடி, தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதுகுறித்து, சிந்தாமணி நகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரிக்கின்றனர்.