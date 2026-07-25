தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ ஊழியர் சங்க 'மாஜி' தலைவரால் அரசுக்கு ரூ.768 கோடி நஷ்டம்

﻿ ஊழியர் சங்க 'மாஜி' தலைவரால் அரசுக்கு ரூ.768 கோடி நஷ்டம்

﻿ ஊழியர் சங்க 'மாஜி' தலைவரால் அரசுக்கு ரூ.768 கோடி நஷ்டம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:35 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:35 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோலார்: அரசு ஊழியர் சங்கத்தின், முன்னாள் தலைவரின் வீட்டில் லோக் ஆயுக்தா சோதனை நடத்திய வழக்கின் விசாரணை அறிக்கையை வெளியிட்டனர். இவரால் அரசுக்கு, 768 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக விவரித்துள்ளனர்.

கோலார் மாவட்ட அரசு ஊழியர்கள் சங்க முன்னாள் தலைவரும், சர்வே சூப்பர்வைசருமான சுரேஷ்பாபுவின் பண்ணை வீட்டில், லோக் ஆயுக்தா அதிகாரிகள், சமீபத்தில் சோதனை நடத்தினர். சோதனையின் போது 435 ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்திருந்தனர். தாசில்தார் உட்பட சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் போலியான சீல்கள், பட்டா புத்தகம் என பல ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

அரசு அலுவலகங்களில் இருக்க வேண்டிய ஆவணங்கள், சுரேஷ்பாபுவின் பண்ணை வீட்டில் இருந்தன. இவற்றை ஆய்வு செய்த போது, கோலார், மாலுார் தாலுகாக்களில், 485 ஏக்கர் நிலத்தை சட்டவிரோதமாக விற்றது தெரிந்தது. இதனால் அரசுக்கு 768 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக, லோக் ஆயுக்தா விசாரணையில் விவரித்துள்ளனர்.

முறைகேடில் தொடர்பு கொண்டவர்கள் மீது, நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்த, ஆகஸ்ட் 21ம் தேதி வருமாறு, வருவாய் துறை முதன்மை செயலர், கோலார் மாவட்ட கலெக்டரை, லோக் ஆயுக்தா அதிகாரிகள் அழைத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us