இந்திய ஹாக்கி அணியின் மாஜி தலைவர் வீட்டில் திருட்டு
இந்திய ஹாக்கி அணியின் மாஜி தலைவர் வீட்டில் திருட்டு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 09:17 PM
இந்திரா நகர்: இந்திய ஹாக்கி அணியின், முன்னாள் தலைவர் சோமய்யாவின் வீட்டில், 3.53 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம், வெள்ளி நகைகளை மர்ம கும்பல் திருடி சென்றது.
பெங்களூரு, திப்பசந்திராவின், ஹெச்.ஏ.எல்., மூன்றாவது ஸ்டேஜில் வசிப்பவர் சோமய்யா, 67. இவர், இந்திய ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் தலைவர். இவர் அக்டோபர் 25ம் தேதியன்று, வீட்டை பூட்டி விட்டு குடும்பத்துடன் குடகுக்கு சென்று இருந்தார்.
வீட்டை நோட்டம் விட்ட மர்ம கும்பல், வீட்டின் முன் கதவின் பூட்டை உடைத்து, உள்ளே புகுந்து, பொருட்களை திருடி சென்றுள்ளது. அக்டோபர் 28ம் தேதி, பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் நாராயண் என்பவர், சோமய்யா வீட்டின் கதவு திறந்திருப்பதை கவனித்து, திருட்டு நடந்திருப்பதை தெரிந்து கொண்டார்.
உடனடியாக சோமய்யாவுக்கு போன் செய்து, தகவல் தெரிவித்தார். சோமய்யா உடனடியாக குடகில் இருந்து, பெங்களூருக்கு திரும்பினார். பீரோவில் இருந்த 30 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம், 3.53 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம், வெள்ளி பதக்கங்கள், தங்க நகைகள் திருடு போனது தெரிந்தது.
கண்காணிப்பு கேமராவை பார்த்த போது, அடையாளம் தெரியாத இரண்டு பேர், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று, திருடி செல்வது தெரிந்தது.
இது குறித்து, இந்திரா நகர் போலீஸ் நிலையத்தில், அவர் புகார் அளித்துள்ளார். போலீசாரும் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.