கவர்னரிடம் அனுமதி கேட்ட 'லோக் ஆயுக்தா' நடுக்கத்தில் 'மாஜி' அமைச்சர் ஜமீர் அகமது கான்
கவர்னரிடம் அனுமதி கேட்ட 'லோக் ஆயுக்தா' நடுக்கத்தில் 'மாஜி' அமைச்சர் ஜமீர் அகமது கான்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:17 PM
பெங்களூரு: சட்ட விரோத சொத்து குவிப்பு குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் ஜமீர் அகமது மீது, நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய, கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட்டிடம், 'லோக் ஆயுக்த ா ' அதிகாரிகள் அனுமதி கோரியுள்ளனர்.
பெங்களூரில் இயங்கி வந்த, ஐ.எம்.ஏ., எனும், ' ஐ மானிடரி அட்வைசரி' நிறுவனம், அதிக வட்டி ஆசை காட்டி, பொதுமக்களிடம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வசூலித்து, மோசடி செய்தது. இது, 2018ம் ஆண்டு வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. வழக்கு தொடர்பாக பலர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த நிறுவனத்தின் முறைகேட்டில், அன்றைய காங்கிரஸ் அரசில், வக்பு வாரிய அமைச்சராக இருந்த ஜமீர் அகமது கானுக்கு பங்குள்ளது. தன் அதிகாரத்தை, தவறாக பயன்படுத்தி, சட்ட விரோதமாக இவர் சொத்து குவித்ததாக, குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதன் அடிப்படையில், ஜமீர் அகமது கானின் வீடு, அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது. ஆவணங்களை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தததில், அவர் சட்ட விரோத சொத்து சம்பாதித்தது உறுதியானது.
எனவே இது குறித்து, விசாரணை நடத்தும்படி, அன்றைய ஏ.சி.பி., எனும் ஊழல் ஒழிப்பு படைக்கு, அமலாக்கத்துறை சிபாரிசு செய்தது, இதன்படி ஏ.சி.பி., விசாரணையை துவக்கியது.
அதன் பின் கர்நாடகாவில், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, பா.ஜ., ஆட்சிக்கு வந்தது. ஏ.சி.பி.,யிடம் இருந்த அனைத்து வழக்குகளும், லோக் ஆயுக்தாவுக்கு மாற்றப்பட்டன. அதே போல, ஜமீர் அகமது கான் மீதான, சட்ட விரோத சொத்து குவிப்பு வழக்கும் மாற்றப்பட்டது.
லோக் ஆயுக்தா ஐ.ஜி.பி., சுப்ரமண்யேஸ்வர ராவ் உத்தரவுபடி, எஸ்.பி., சிவபிரகாஷ் தேவராஜ் மற்றும் டெபுடி எஸ்.பி., சதீஷ் தலைமையிலான குழுவினர், விசாரணை நடத்தினர்.
ஜமீரின், 20 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சொத்துகள் குறித்து, ஆய்வு நடத்தினர். அவர் எம்.எல்.ஏ., ஆவதற்கு முன், டிராவல்ஸ் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்தார். 2005ல் சாம்ராஜ்பேட் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், ம.ஜ.த., வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். 2005 முதல், 2025 வரையிலான சொத்துகளை கணக்கிட்டனர். இந்த, 20 ஆண்டு காலத்தில், அவர் ஐந்து முறை எம்.எல்.ஏ.,வாகி, மூன்று முறை அமைச்சராக பணியாற்றியுள்ளார்.
பதவியில் இருந்த போது, அவர் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, 25 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை சம்பாதித்தது, விசாரணையில் உறுதியானதாக கூறப்படுகிறது.
ஜமீர் எம்.எல்.ஏ., ஆவதற்கு முன், பெங்களூரின் சதாசிவநகரில் பிளாட், மைசூரில் காலி மனை, வங்கி கணக்கில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இருந்தது. ஆனால் எம்.எல்.ஏ.,வான பின், சிவாஜி நகரில் 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், பிரமாண்டமான பங்களா கட்டியுள்ளார். கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவில், தன் மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்.
முன்னாள் அமைச்சர் தினேஷ் குண்டுராவ், செலுவராயசாமி, எம்.எல்.ஏ., பாலகிருஷ்ணா, முன்னாள் ராஜ்யசபா எம்.பி., குபேந்திர ரெட்டி, நடிகை ராதிகா குமாரசாமி உட்பட, பலரிடம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளார். ஆனால், இந்த கடனை அடைத்ததற்கான ஆவணங்கள் கிடைக்கவில்லை. இவர் தன் நண்பர்களுக்கு கடன் கொடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக தகவல்களும் இல்லை.
வழக்கு தொடர்பாக, ஜமீர், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள், தொழில் பங்குதாரர்களிடம், லோக் ஆயுக்தா அதிகாரிகள் விசாரணையை முடித்துள்ளனர். இதில் அவர் சட்ட விரோத சொத்து குவித்திருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
தற்போது நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய, லோக் ஆயுக்தா அதிகாரிகள் தயாராகின்றனர். இதற்காக கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட்டிடம், லோக் ஆயுக்தா அனுமதி கோரியுள்ளனர்.
கவர்னர் அனுமதி அளித்தவுடன், குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும். இதனால் ஜமீர் அகமது கான் நடுக்கத்தில் உள்ளார்.