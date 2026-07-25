கவுரவ விரிவுரையாளர் பணியில் சேர மோசடி; போலி சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பித்த 249 பேர்: வழக்கு பதிவு செய்ய கல்வித்துறை உத்தரவு
கவுரவ விரிவுரையாளர் பணியில் சேர மோசடி; போலி சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பித்த 249 பேர்: வழக்கு பதிவு செய்ய கல்வித்துறை உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:33 AM
கர்நாடகா முழுவதுமுள்ள அரசு கல்லுாரிகளில் காலியாக இருந்த, 10,000 கவுரவ விரிவுரையாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப இணைய வழி கலந்தாய்வு கடந்த ஆண்டு நடந்தது.
எழுத்து தேர்வு, நேர்காணல் எதுவும் நடக்கவில்லை. மாறாக சான்றிதழில் உள்ள மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலேயே பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. பிஹெச்.டி., அல்லது எம்.பில்., படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது சான்றிதழ்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றினர். நேரடியாக சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்படவில்லை.
இதை தவறாக பயன்படுத்திய சிலர் போலி சான்றிதழ்களை இணையத்தில் பதிவேற்றி பணியை பெற்றனர். இது குறித்து லோக் ஆயுக்தா போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம், லோக் ஆயுக்தா போலீசார் விசாரணையை துவங்கினர். கவுரவ விரிவுரையாளர் பணிக்கு சேர்ந்த அனைவரது சான்றிதழ்களையும், சம்பந்தப்பட்ட கல்லுாரி நிர்வாகம் சரிபார்க்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டது.
இதன்படி, அனைவரின் கல்வி சான்றிதழ்களை சரிபார்க்கும் பணி நடந்தது. விண்ணப்பதாரர்கள் சமர்ப்பித்த சான்றிதழ்கள் குறித்து தீவிரமாக விசாரிக்கப்பட்டன. சான்றிதழ்களில் உள்ள பல்கலைக்கழங்களில் குறுக்கு விசாரணை நடந்தது. அப்போது, 'இப்படி ஒரு மாணவர் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கவே இல்லை' என, பல கல்லுாரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் தெரிவித்தன.
இந்த நபர்கள், அண்டை மாநில தனியார் பல்கலைக்கழகங்களின் பெயரில் போலி சான்றிதழ்களை இடைத்தரகர்களிடம் 50,000 முதல் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் கொடுத்து சான்றிதழ்களை பெற்றது தெரிந்தது.
இவ்வாறு, 249 பேர் போலி சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்தது தெரியவந்துள்ளது. இவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குப்பதிவு செய்ய உயர் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டு உள்ளது.
இது குறித்து, உயர் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
போலி சான்றிதழ்கள் சமர்பித்தவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும். இவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய, சம்பந்தப்பட்டகல்லுாரி முதல்வர்கள் உதவ வேண்டும். மோசடியாக பணியில் சேர்ந்த அனைவரும் பணியிலிருந்துநீக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
பெங்களூரில் 24 பேர்; கலபுரகி 33; யாத்கிர் 31; பீதர் 28; ராய்ச்சூர் 24; கொப்பால் 13; விஜயநகரா ஒன்பது; பல்லாரியில் இருவர் உள்ளிட்ட மொத்தம் 249 பேரும் கருப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளனர். இவர்கள் உயர் கல்வித்துறை நடத்தும் அனைத்து விதமான தேர்வுகளிலும் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்படுகிறது.
இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சம்பள தொகையை மீட்கும் பணிகள் விரைவில் துவங்கும். மோசடியில் ஈடுபட்ட 249 பேரில் 148 பேர் கல்யாண கர்நாடகா பகுதியை சேர்ந்தவர்களே. இனிமேல் நடக்கும் ஆன்லைன் கலந்தாய்வில் மத்திய அரசின் 'டிஜிலாக்கர்' செயலி மூலமே சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.