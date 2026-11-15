25 ஆண்டு பழமையான காரில் இமயமலை சென்று வந்த நண்பர்கள்
25 ஆண்டு பழமையான காரில் இமயமலை சென்று வந்த நண்பர்கள்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM
- நமது நிருபர் -: மங்களூரில் இருந்து இமயமலைக்கு, 25 ஆண்டுகள் பழமையான, மாருதி - 800 காரில் மூன்று நண்பர்கள் நண்பர்கள் சென்று வந்தனர்.
தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், புளூபெர்ரி ஹில்ஸில் உள்ள, பட்ஸ் ஆட்டோ கேர் உரிமையாளர் ஹரிஷ் பட். இவரது நண்பர் ராகேஷ் போலார், கார் உரிமையாளர் கிருஷ்ணபிரசாத். மூவரும் ஒரே பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்.
சமீபத்தில் ராகேஷ் போலார், புதிதாக கார் வாங்கியிருந்தார். இதனால் தனது, 2001ம் மாடல் மாருதி - 800 காரை விற்க முடிவு செய்தார்.
ஆசை
இது தொடர்பாக மூவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, ஹரிஷ் பட், 'வேடிக்கையாக காரை விற்க வேண்டாம். அதில் நீண்ட பயணம் மேற்கொள்வோம். தேவைப்பட்டால் டில்லி வரை கூட செல்லலாம்' என்றார்.
ராகேஷ் போலார் சமீபத்தில் இமயமலை சென்று வந்திருந்தார். மூவருக்கும் இந்த காரில் இமயமலை சென்று வர வேண்டும் என்ற ஆசை துளிர்விட்டது.
இதையடுத்து காரின் கண்டிஷன்களை ஆய்வு செய்தனர். அக்., 19ம் தேதி ஆயுத பூஜையன்று மங்களூரில் இருந்து லடாக்கிற்கு புறப்பட்டனர். அவசர தேவைக்காக கூடாரம், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், கூடுதல் பெட்ரோல் கேன்களையும் தங்களுடன் எடுத்து சென்றிருந்தனர். கோவா, மஹாராஷ்டிரா, குஜராத், ராஜஸ்தான், ஹரியானா, பஞ்சாப், ஹிமாச்சல பிரதேசம் வழியாக, லடாக்கில் உள்ள லே என்ற பகுதியை அடைந்தனர்.
ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை
இந்த கால கட்டத்தில், லடாக்கில் மைனஸ் 15 முதல், 15 டிகிரி வரை கடும் குளிர் நிலவியது.மீண்டும் நவ., 2ம் தேதி பயணம் மேற்கொண்டு, 14 நாட்களில் 6,900 கி.மீ., பயணித்து மங்களூரு திரும்பினர். தங்கள் கனவு நிறைவேறியதாக ஹரிஷ் பட் பெருமிதம் கொண்டார்.
அவர் கூறியதாவது:
சிரமம்
நாங்கள், மங்களூரில் இருந்து லடாக் வரை மொத்தம் 6,900 கி.மீ., பயணம் செய்தோம். காரில் மூன்று பேர், 350 கிலோ எடையுள்ள சாமான்களுடன், அதிகபட்சமாக மணிக்கு 70 முதல் 80 கி.மீ., வேகத்தில் மட்டுமே செல்ல முடிந்தது. மணாலி அருகே டயர் டியூப்களில் ஒன்றில் காற்று குறைவாக இருந்ததை தவிர, பயணம் முழுதும் கார் எந்த இடத்திலும் நிற்கவில்லை. ஷின்கோலா கணவாயில் ஏறும் போது, ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருந்ததாலும், இன்ஜின் இழுக்காததாலும் எங்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ராகேஷ் போலார் கூறியதாவது:
இந்த பழைய காரில் பயணத்தை துவக்கியபோது, பாதி வழியில் நிறுத்தி, அதை ஒரு லாரியில் கொண்டு வர வேண்டியிருக்குமோ என்று கவலைப்பட்டோம். ஆனால், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக, மரம் காப்போம், காடு காப்போம் என்ற வாசகம் அடங்கிய பலகையுடன் நாங்கள் பயணத்தை தொடங்கியிருந்தோம்.
இந்த பயணத்தில், நாட்டில், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதன் உண்மையான காட்சியை நாங்கள் கண்டோம். புத்தகங்களில் படித்திருந்த இந்த வாசகத்தை சாலையோரம் கண்டோம். ராஜஸ்தான், ஹரியானாவில் உள்ள கிராமங்களில் காரை நிறுத்தியபோது, முன்பின் தெரியாதவர்கள் எங்களை, தங்கள் வீடுகளுக்கு அழைத்து, உணவு பரிமாறி, 'ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால் எங்களை அழையுங்கள்' என்று கூறி உதவிக்கரம் நீட்டினர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.