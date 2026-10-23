அக்., 23 முதல் 26 வரை ‘நாமஸ்மரண் 2026’ புரந்தரதாசர், கோபாலகிருஷ்ண பாகவதர் ஜெயந்தி
அக்., 23 முதல் 26 வரை ‘நாமஸ்மரண் 2026’ புரந்தரதாசர், கோபாலகிருஷ்ண பாகவதர் ஜெயந்தி
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:44 PM
பெங்களூரு: நாமஸ்மரண் 2026 சார்பில், 24ம் ஆண்டு புரந்தரதாசர் ஜெயந்தி, புதுக்கோட்டை ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ண பாகவதர் சுவாமி ஜெயந்தி வரும் 23ம் தேதி முதல் 26ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
பெங்களூரு ஹலசூரு ஏரி அருகில் ஆஸ்பார்ன் சாலை முதலியார் சங்கம் அரங்கில் 24ம் ஆண்டு புரந்தரதாசர் ஜெயந்தி, புதுக்கோட்டை ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ண பாகவதர் சுவாமி ஜெயந்தி வரும் 23 முதல் 26ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
புரந்தரதாசர் ஜெயந்தியை ஒட்டி, வரும் 23ல் காலையில் கணபதி ஹோமம், மோகனுார் ஸ்ரீ காந்த் கவுந்தின்ய பாகவதரின் தோடயமங்களம், குரு தியானம், அஸ்டபடி; திருவிசநல்லுார் ராமகிருஷ்ண பாகவதரின் அஸ்டபடி; மைசூரு ஸ்ரீ ராமசந்திராச்சாரின் தசரா கீர்த்தனைகள் நடக்கின்றன.
நாளை மறுதினம் 24ல், காலை முதல், மதியம் வரை முகுந்த் பாகவதரின் தோடயமங்களம், குரு தியானம்; புதுக்கோட்டை விக்னேஷ் பாகவதரின் தாரங்கம், பஞ்சபடி; மதியம் முதல், மாலை வரை ரவி பாகவதரின் தியான கீர்த்தனைகள்; மாலை முதல், இரவு வரை பூஜை, தியானம், கடையநல்லுார் ஸ்ரீராஜகோபால பாகவதரின் தோலோத்சவம் நடக்கிறது.
ஸ்ரீ கோபால கிருஷ்ண பாகவதர் ஜெயந்தியை ஒட்டி, 25ல் காலை முதல் மதியம் வரை புதுக்கோட்டை நரசிம்ம பாகவதரின் உஞ்சவிருத்தி; மதுரை ஸ்ரீஸ்ரீ ராமானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு, ராமமூர்த்தி பாகவதர், சூர்யநாராயண பாகவதர் ஆகியோர் குரு பூஜை செய்கின்றனர்.
ஸ்ரீராமானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் பஜனை வடிவில் ஸ்ரீராதா மாதவ கல்யாண உத்சவம்; மதியம் முதல், மாலை வரை திருபுனிதுரா பூர்ணிமா ஸ்ரீகாந்தின், ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலை; மாலை முதல், இரவு வரை ஈரோடு ராஜாமணி பாகவதரின் வசந்த கேளிக்கை, பாவலிம்பு நடக்கிறது.
ஆஞ்சநேய உத்சவத்தை ஒட்டி, 26ல் காலை முதல் மதியம் வரை ஆஞ்சநேயருக்கு அபிஷேகம், அர்ச்சனை; செங்கோட்டை ஸ்ரீ ஹரிஹரசுப்ரமண்ய பாகவதரின் நாமசங்கீர்த்தனம்; ஆதிமூர்த்தி பாகவதரின் ஹனுமந்த் பிரபாவம்; மதியம் முதல், மாலை வரை ஆயக்குடி ஸ்ரீ குமார் பாகவதரின் நாம சங்கீர்த்தனம்; மாலை முதல், இரவு வரை தானே ஸ்ரீ சீனிவாச பாகவதரின் அபங்க் பஜனை, ஆஞ்சநேய உத்சவம் நடக்கிறது.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை டிரஸ்டிகள் ஆனந்த நாராயணன், கோபால கிருஷ்ணன், நாகராஜன், ராமகிருஷ்ணா, பாரத் பாலசுப்பிரமணியம், கணேஷ் குமார், பிரபு வெங்கடசாலம் செய்துள்ளனர்.
மேலும் விபரங்களுக்கு, 97390 84469, 98455 37677 என்ற மொபைல் எண்ணில் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.