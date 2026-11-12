/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/குப்பையில் தங்க காதணி உரியவரிடம் ஒப்படைப்பு
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:28 PM
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உத்தர கன்னடா: கார்வாரில் குப்பையில் கிடந்த இரண்டு காதணிகளை, துாய்மை தொழிலாளர்கள், உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைத்தனர்.
உத்தர கன்னடா மாவட்டம், கார்வாரின் கலஸ்வாடாவை சேர்ந்த கவிதா கணேஷ் நாயக், தனது ஒரு ஜோடி தங்க காதணியை தவறுதலாக குப்பையில் போட்டுவிட்டார். பின், அந்த குப்பை, மாநகராட்சி துாய்மை தொழிலாளர்கள், அள்ளி சென்றனர்.
குப்பைகள் தரம் பிரிக்கும் மையத்தில், குப்பையை பிரிக்கும் போது, ஓட்டுநர் அருண் வித்தல், அவரது உதவியாளர் மதன் நாயக் ஆகியோர், அந்த காதணிகளை பார்த்தனர். அதை பத்திரமாக வைத்திருந்த அவர்கள், யாருடையது என்பதை விசாரிக்க துவங்கினர். கடைசியில் கவிதா கணேஷ் நாயக் என்பதை உறுதி படுத்தி இருவரும், அவரிடம் காதணியை வழங்கினர்.
இருவரின் நேர்மையை கவிதா குடும்பத்தினர், பாராட்டினர்.