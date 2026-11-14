ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா, மைசூரில் காயத்ரி மஹாமந்திர ஜெப யக்ஞம்
ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா, மைசூரில் காயத்ரி மஹாமந்திர ஜெப யக்ஞம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 11:34 PM
பெங்களூரு: ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா, மைசூரில் காயத்ரி பரிவார் அமைப்பின் சார்பில் இன்றும், நாளையும் ‘காயத்ரி மஹாமந்திர ஜெப யக்ஞம்’ நடக்கிறது.
தமிழகத்தின் மதுரையில் 1987ம் ஆண்டு, காயத்ரி பரிவார் அமைப்பு துவங்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பு, ஹலசூரிலும் இயங்கி வருகிறது.
இம்முறை காயத்ரி பரிவாரின் மதுரை மற்றும் பெங்களூரு அமைப்பினர் ‘காயத்ரி மஹாமந்திர ஜெப யக்ஞம்’ இணைந்து மாண்டியா, மைசூரில் நடத்துகின்றனர்.
மாண்டியா ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா சமயபுரம் மாரியம்மன் ஆசிரமத்தில் இன்று காலை 11:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரையும், ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா நிமிஷாம்பா கோவில் அருகே, காவிரி நதிக்கரையில் இன்று மாலை 4:00 மணி முதல் மாலை 5:30 மணி வரை ஜெபயக்ஞம் நடக்கிறது.
நாளை காலை 8:30 மணி முதல் காலை 10:30 மணி வரை மைசூரு அரண்மனை வளாகத்தில் உள்ள ஸ்ரீ காயத்ரி தேவி கோவிலில் நடக்கிறது.