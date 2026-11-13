7 பேர் கொலையில் போலீசாருக்கு சிறுமியால் புதிய தலைவலி
7 பேர் கொலையில் போலீசாருக்கு சிறுமியால் புதிய தலைவலி
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:24 PM
பெங்களூரு: ராஜாஜிநக ரில் ஒரே கு டும்பத்தில் 7 பேர் கொலை வழக்கில் கைதான சிறுமிக்கு, 18 வயது ஆகியதால், போலீசாருக்கு புதிய தலைவலி ஏற்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு ராஜாஜிநகரை சேர்ந்தவர் இந்துசேகர், 52. இவர், தனது மனைவி சுனிதா, 40, மாமியார் ரூபாவதி, 65, மைத்துனர்கள் சங்கர், 44, சிவகுமார், 30, இவர்களின் மனைவியர் நளினி, 30, திவ்யா, 30, சிவகுமாரின் மகன் புனித், 7 ஆகிய ஏழு பேரை, ஆட்டு கல்லால் அடித்து கொலை செய்தார். உடல்களை மலைப்பகுதிகளில் வீசினார். இந்த வழக்கில் இந்துசேகர், அவரது மகளான 17 வயது சிறுமி கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்துசேகரை காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். அவரது மகள் மைனர் என்பதால் சிறுவர் சீர்திருத்த மையத்தில் அடைக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் அந்த சிறுமிக்கு தற்போது 18 வயது ஆகி விட்டது.
இதனால் அவரை சிறுமியாக கருத வேண்டுமா அல்லது பெரியவராக கருத வேண்டுமா என்பதில் போலீசாருக்கு புதிய தலைவலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சட்ட வல்லுனர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகளையும் பரிசீலனை செய்து வருகின்றனர்.