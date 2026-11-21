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ADDED : நவ 20, 2026 09:26 PM
தங்கவயல்: தங்கவயல் போலீஸ் ஆண்டு விழா விளையாட்டுப்போட்டிகள் நேற்று துவங்கின.
தங்கவயல் போலீஸ் மாவட்டத்தில் ஒன்பது போலீஸ் நிலையங்கள் மற்றும் ரிசர்வ் போலீஸ் படை உள்ளது. இவை இணைந்து, விளையாட்டு போட்டி நடத்துவது வழக்கம்.
இவ்வாண்டின் விளையாட்டு போட்டியை, நேற்று தங்கவயல் சாம்பியன் ரீப்பில் உள்ள ரிசர்வ் போலீஸ் அணிவகுப்பு மைதானத்தில் தங்கவயல் போலீஸ் எஸ்.பி., ஷிவான்ஷு ராஜ்புத் தலைமையில், கோலார் மாவட்ட மூன்றாவது அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி சிவகுமார், புறாக்களை பறக்கவிட்டு துவக்கி வைத்தார்.
வீரர் ஒருவர், தீபம் ஏந்தி வந்து மேடையில் அளித்தார். இதை தொடர்ந்து போலீசாரின் அணிவகுப்பு நடந்தது. ஆண்கள், பெண்கள் தனித் தனியாக 100 மீட்டர், 200 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம், ஈட்டி, குண்டு எரிதல் போன்ற போட்டிகள் நடந்தன.
போலீசாருக்கும், பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இடையே கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தது. இதில் பத்திரிகையாளர்கள் அணி வென்றது. இப்போட்டிகள் வரும் 23ம் தேதி வரை நடக்கிறது.