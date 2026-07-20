கே.பி.எஸ்.சி., தலைவர் ' சஸ்பெண்ட்'டுக்கு அரசு ஒப்புதல்
கே.பி.எஸ்.சி., தலைவர் ' சஸ்பெண்ட்'டுக்கு அரசு ஒப்புதல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:31 PM
பெங்களூரு: கர்நாடக பொது சேவை ஆணைய தலைவரை 'சஸ்பெண்ட்' செய்த கவர்னரின் உத்தரவுக்கு அமைச்சரவையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் நேற்று முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கிய முடிவுகள்:
மாநிலத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு விவசாயம் தொடர்பான பயிர் கண்காணிப்பு, ஒருங்கிணைந்த 'டிஜிட்டல்' ஆலோசனை, பயிர் கணக்கெடுப்புக்கு, வேளாண் தொழில்நுட்ப இயக்கம் - 2026ஐ செயல்படுத்த, 35.99 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க ஒப்புதல்
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையின் கீழ் அமைய உள்ள புதிய தங்கும் விடுதிகளுக்கு, 7,500 இரு அடுக்கு கட்டில்கள், 15,000 படுக்கைகள் வாங்க, 29.98 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க அனுமதி
குடியிருப்பு காலனிகள் நாடோடிகளுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் செலவில் அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய வீடுகளுடான காலனிகள்
ராய்ச்சூரில் ஐ.ஐ.ஐ.டி., எனும் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில், 5 ஆண்டு காலத்துக்குள், 12 கோடி ரூபாய் செலவில், செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான சிறப்பு மையம் அமைக்க ஒப்புதல்.
பெங்களூரு மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ கல்லுாரிகளின், எம்.பி.பி.பி., - பி.டி.எஸ்., மாணவர்களுக்காக 83.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், ஆண்கள் விடுதி கட்டடம்
முதல்வரின் உள்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி 2025 - 26 திட்டத்தின் கீழ், கலபுரகி மாவட்டத்தில் உள்ள மாநில நெடுஞ்சாலையை மேம்படுத்த 25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு
பெங்களூரு லோக்பவன் வளாகத்தில், கவர்னரின் நிர்வாக அலுவலகம், சிறப்பு செயலர் இல்லம், உள் விளையாட்டு அரங்கம் கட்ட 27 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க ஒப்புதல்
காரஞ்சி வலது கரையின் பிரதான கால்வாய் நவீனமாக்க 180 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க அனுமதி.
வெள்ளப்பெருக்கு தடுப்பு மைசூரு மாவட்டம் நஞ்சன்கூடு நகர எல்லைக்குள் உள்ள அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் இருந்து ஸ்ரீ பரசுராமர் கோவில் வரை, நஞ்சன்கூடு நகர எல்லையில் இருந்து வரும் கழிவுநீர், கபிலா ஆற்றில் கலப்பதை தடுக்கவும், வெள்ளப்பெருக்கை தடுக்கவும், ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டுக்கு, 70 கோடி ரூபாய் வழங்க அனுமதி
கர்நாடக பொது சேவை ஆணைய தலைவரை சஸ்பெண்ட் செய்யும் கவர்னரின் உத்தரவுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது என முடிவெடுக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.