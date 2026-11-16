சிவாஜிநகருக்கு அரசு முழு ஒத்துழைப்பு: பாரதிநகர் திருவிழாவை துவக்கி முதல்வர் பேச்சு
சிவாஜிநகருக்கு அரசு முழு ஒத்துழைப்பு: பாரதிநகர் திருவிழாவை துவக்கி முதல்வர் பேச்சு
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 11:02 PM
பாரதிநகர்: ‘பாரதிநகர் ஹப்பா’ என்ற திருவிழாவை துவக்கி வைத்த முதல்வர் சிவகுமார், ‘‘சிவாஜிநகர் தொகுதியின் வளர்ச்சிக்கு அரசு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும்,’’ என்றார்.
பெங்களூரு பாரதிநகர் போலீஸ் நிலையம் அருகே நேற்று நடந்த பாரதிநகர் திருவிழாவில், முதல்வர் சிவகுமார் பங்கேற்றார். சமுதாய கூடம், நவீன உடற்பயிற்சி கூடம், பேட்மின்டன் மைதானத்தை திறந்து வைத்து அவர் பேசியதாவது:
இளைஞர்கள் தான் நமது நாட்டின் சொத்து. அவர்களிடம் தலைமை பண்பை வளர்ப்பதுடன், விளையாட்டு, கலாசார நடவடிக் கைகள், சமூக நல்லிணக்கம் போன்றவற்றை உருவாக்கும் நோக்கில் மாநிலம் முழுதும் 10,000 பாரத் ஜோடோ இளைஞர் சங்கங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
பெங்களூரின் இதயமாக சிவாஜிநகர் உள்ளது. இங்குள்ள மக்களின் அன்பும், நம்பிக்கையும் தான் எனது மிகப்பெரிய சொத்து. இந்த மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி, தலைவர்களை ஒருபோதும் கைவிட்டது இல்லை. இங்குள்ள மக்கள் ஜாதி, மதம், மொழியால் வேறுபடலாம். ஆனால் இதயங்கள் அனைத்தும் ஒன்று தான்.
பாரதிநகரில் இளைஞர்களை சந்திக்கும் கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்யும்படி, அமைச்சர் ரிஸ்வான் அர்ஷத்திடம் கூறுவேன்.
பெங்களூரில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானம் ஒட்டுமொத்த மாநில வளர்ச்சிக்காக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. நகரின் வாகன எண்ணிக்கை 1.40 கோடியை எட்டியுள்ளது.
பெங்களூரில் ஐந்து மாநகராட்சி உருவாக்கும் செயல்பாட்டில், அமைச்சர் ரிஸ்வான் அர்ஷத் முக்கிய பங்காற்றினார். ஐந்து மாநகராட்சிகளுக்கு தேர்தல் நடத்தி, 369 தலைவர்களை உருவாக்குவது எங்கள் நோக்கம். நகரின் சட்டம் – ஒழுங்கை பராமரிக்க, ரவுடிகள் ஒழிப்பு துறை அமைக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
அனைத்து சமூக மக்கள் நலனையும் பாதுகாக்க அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது.
ரிஸ்வான் அர்ஷத் அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் தலைவர். சிவாஜிநகர் தொகுதி மக்கள் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளார். அவரது எதிர்கால அரசியல் வாழ்க்கை ஒளிமயமாக அமையட்டும். சிவாஜிநகர் தொகுதி வளர்ச்சிக்கு அரசும், அதிகாரிகளும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.