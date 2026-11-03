‘கிரஹலட்சுமி’ ஆய்வு பெயரில் மோசடி பயனாளிகளுக்கு அரசு எச்சரிக்கை
‘கிரஹலட்சுமி’ ஆய்வு பெயரில் மோசடி பயனாளிகளுக்கு அரசு எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 07:35 PM
பெங்களூரு: ‘கிரஹலட்சுமி திட்டத்தின், மறு பரிசீலனை பெயரில், யாராவது ஓ.டி.பி., அல்லது வங்கி கணக்கு விபரங்களை கேட்டால், கொடுக்க கூடாது. திட்டத்தின் பெயரில் மோசடி செய்கின்றனர்’ என மகளிர், குழந்தைகள் நலத்துறை எச்சரித்துள்ளது.
இது குறித்து மகளிர், குழந்தைகள் நலத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:
பெங்களூரு உட்பட மாநிலத்தின் பல இடங்களில், ‘கிரஹஜோதி’ திட்டம் தொடர்பான ஆய்வு, பெங்களூரில் முடிந்துள்ளது. ‘கிரஹலட்சுமி’ திட்டம் பற்றிய ஆய்வு, இன்னும் துவங்கவில்லை. ஆனால் அரசின் முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்றான, கிரஹலட்சுமி பெயரில் மோசடி நடப்பது, அரசின் கவனத்துக்கு வந்துள்ளது.
திட்டத்தின் ஆய்வு பெயரில் பயனாளிகளை தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் ஓ.டி.பி., மற்றும் வங்கி கணக்கு விபரங்களை பெறும் மோசடி கும்பல், பணத்தை திருடுகிறது.
எனவே பயனாளிகள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். சில சமூக விரோதிகள், வீடு வீடாக சென்று, கிரஹலட்சுமி திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்ய வந்ததாக நம்ப வைத்து, பயனாளிகளின் தனிப்பட்ட தகவல்களை சேகரிப்பது, அரசின் கவனத்துக்கு வந்துள்ளது.
கிரஹலட்சுமி திட்டம் தொடர்பாக, எந்த விதமான ஆய்வு பணிகளையும் மகளிர், குழந்தைகள் நலத்துறை நடத்தவில்லை. அரசு உத்தரவு பிறப்பித்த பின், அதிகாரபூர்வமாக ஆய்வு துவங்கும். அப்போது பயனாளிகளின் ஆதார் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் போன் எண்ணுக்கு வரும், ஓ.டி.பி.,யில் தகவல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
தற்போதைக்கு ஆய்வு துவங்காததால், திட்டம் பெயரில் வரும் நபர்களிடம் பயனாளிகள், எந்த தகவலையும் தெரிவிக்க கூடாது. ஏற்கனவே பல இடங்களில், மோசடி சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. மோசடி வலையில் பெண்கள் விழக்கூடாது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.