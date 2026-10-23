மட்கான் - மங்களூரு வந்தே பாரத் ரயிலை பெங்., வரை நீட்டிக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்
மட்கான் - மங்களூரு வந்தே பாரத் ரயிலை பெங்., வரை நீட்டிக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்
ADDED : அக் 01, 2026 02:15 AM
பெங்களூரு: மட்கான் - மங்களூரு வந்தேபாரத் ரயிலை, பெங்களூரு வரை நீட்டிக்க, மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
கோவாவின் மட்கானில் இருந்து, கர்நாடகாவின் மங்களூருக்கு தினமும் வந்தேபாரத் ரயில் வண்டி எண் 20645 / 20646 இயக்கப்படுகிறது.
இந்த ரயிலை பெங்களூரு வரை இயக்க வேண்டும் என, பா.ஜ., - எம்.பி.,க்கள் தட்சிண கன்னடா பிரிஜேஷ் சவுதா, உடுப்பியின் கோட்டா சீனிவாஸ் பூஜாரி, உத்தர கன்னடாவின் விஸ்வேஸ்வர் ஹெக்டே காகேரி ஆகியோர், மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவுக்கு கடிதம் எழுதினர்.
இந்த கோரிக்கையை ஏற்ற அஸ்வினி வைஷ்ணவ், மட்கான் - மங்களூரு வந்தே பாரத் ரயில், பெங்களூரு யஷ்வந்த்பூர் வரை நீட்டிக்கப்படும் என நேற்று முன்தினம் அறிவித்தார்.
நீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட ரயில் சேவைக்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. புதிய எண்களில் 26655 / 26656 ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும், தினமும் காலை 6:05 மணிக்கு யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு, இரவு 7:15 மணிக்கு மட்கானுக்கு இந்த ரயில் செல்லும்.
மட்கானில் இருந்து காலை 5:30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மாலை 6:40 மணிக்கு யஷ்வந்த்பூருக்கும் ரயில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக, தென்மேற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
யஷ்வந்த்பூரில் புறப்படும் ரயில் ஸ்ரவணபௌகோலா, ஹாசன், சக்லேஸ்பூர், சுப்பிரமணியா ரோடு, கபகா புத்துார், மங்களூரு சந்திப்பு, உடுப்பி, குந்தாபூர், பைந்துார், முருடேஸ்வரா, கோகர்ணா ரோடு, கார்வார் வழியாக மட்கான் செல்ல உள்ளது.
ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்பட்ட பின், பெங்களூரு - மங்களூரு பயண நேரம் 13 மணி நேரத்தில் இருந்து 11 மணி நேரமாக குறையவும் வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் கோவாவுக்கு செல்வோருக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
ஆனாலும் இந்த ரயிலை, மட்கானில் இருந்து இயக்குவதற்கு பதிலாக, மங்களூரில் இருந்து இயக்கினால் பெங்களூரு சென்று ஒரே நாளில் திரும்ப நினைப்போருக்கு வசதியாக இருக்கும் என்று, கராவளி ரயில் பாதை அபிவிருத்தி சமிதி தலைவர் ஹனுமந்த் காமத் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.