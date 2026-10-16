ஹசனாம்பா திருவிழா மலர் அலங்காரம்: ரூ.90 லட்சம் அதிகம் என்கிறார் ரேவண்ணா
ஹசனாம்பா திருவிழா மலர் அலங்காரம்: ரூ.90 லட்சம் அதிகம் என்கிறார் ரேவண்ணா
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 10:34 PM
ஹாசன்: ஹசனாம்பா திருவிழாவில் மலர் அலங்காரத்துக்கு 90 லட்சம் ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளதற்கு, ம.ஜ.த., - எம்.எல்.ஏ., ரேவண்ணா அதிருப்தி தெரிவித்து உள்ளார்.
ஹாசன் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஹாசனாம்பா கோவில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே திறக்கப்படும்.
வரும் 29ம் தேதி முதல், நவம்பர் 11ம் தேதி வரை திறந்திருக்கும். இந்த நாட்கள் திருவிழாவாக கொண்டாடப்படும். இதற்கான செலவுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்து உள்ளது.
இதில், மலர் அலங்காரம் செய்வதற்கு 90 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து, ம.ஜ.த., - எம்.எல்.ஏ., ரேவண்ணா அளித்த பேட்டி
ஹசனாம்பா திருவிழாவுக்கு மலர் அலங்காரத்துக்கு 90 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது, வேடிக்கையாக இருக்கிறது. வறட்சியால் விவசாயிகள் அவதிப்படும் நிலையில் மலர் அலங்காரத்துக்கு கிட்டதட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் செலவிடுவது கண்டனத்திற்குரியது.
மலர் அலங்காரம் செய்ய பக்தர்களிடமிருந்து நிதி வசூலித்திருக்கலாம். மாவட்ட நிர்வாகம் தவறான வழியில் பணத்தை செலவு செய்ய திட்டமிடுகிறது. இதுபோல, கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்க, 50 லட்சம் ரூபாய் செலவு என குறிப்பிடப்பட்டது நகைப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.