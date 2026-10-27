ஹாசனாம்பா மஹோத்சவ ஏற்பாடுகள் அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவுகள்
ஹாசனாம்பா மஹோத்சவ ஏற்பாடுகள் அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவுகள்
ADDED : செப் 30, 2026 11:06 PM
ஹாசன்: ''ஹாசனாம்பா மஹோத்சவத்துக்கு ஏற்பாடுகளை துவக்க வேண்டும். இங்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தேவையான, அனைத்து வசதிகளையும் செய்ய வேண்டும்,'' என, ஹாசன் கலெக்டர் லதாகுமாரி உத்தரவிட்டார்.
ஹாசன் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில், ஹாசனாம்பா மஹோத்சவத்துக்கு ஏற்பாடுகள் குறித்து, அதிகாரிகளுடன் கலெக்டர் லதாகுமாரி, நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
பின், அவர் கூறியதாவது:
ஹாசனாம்பா கோவில் மஹோத்சவம், நல்ல முறையில் நடக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்யுங்கள். கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
இம்முறையும் ஹாசனாம்பா தரிசனத்துக்கு, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவர். அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்ய வேண்டும்.
பொறுப்பு முக்கியம் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி முடிவு எடுங்கள். அதிகாரிகள் பொறுப்புணர்ந்து பணியாற்றுங்கள். ஹாசனாம்பா கோவில் மஹோத்சவம் நடப்பதால் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் விடுமுறை எடுக்க கூடாது.
விவசாயத்துறை இணை கமிஷனர், கடந்த முறை கலை நிகழ்ச்சிகளை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருந்தார்.
அ தே போல, இம்முறையும், சிறு தானிய மேளா, உணவு மேளா, மணல் சிற்பங்கள், ஓவிய சந்தை உட்பட அனைத்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டும்.
கோவில் வளாகம், பக்தர்கள் வரிசையில் செல்லும் இடங்கள், கழிப்பறைகளை துாய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும். கோவிலின் சுற்றுப்பகுதிகளில், நாய்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். கடந்தாண்டு ஒரு பக்தரை நாய் கடித்தது, எனவே நாய்களை பிடித்து, ஷெல்டரில் அடையுங்கள்.
மூத்த குடிமக்கள் பக்தர்களில் யாருக்காவது உடல் நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். டாக்டர்கள் 24 மணி நேரம் பணியில் இருக்க வேண்டும்.
பக்தர்கள் நன்கொடையாக வழங்கும் அரிசி, பருப்பு, வெல்லம் போன்ற பொருட்களை சேகரிக்க, டிக்கெட் கவுன்டர் அருகில் தனி கவுன்டர் இருக்க வேண்டும்.
ஹாசனாம்பாவை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள், தங்கள் செருப்புகளை, பஸ் நிலையம், ரயில் நிலையங்களில் வைத்து, விட்டு வர வேண்டும். சொந்த வாகனங்களில் வருவோர், செருப்புகளை அவரவர் வாகனத்தில் வைத்து விட்டு வரலாம். கோவில் அருகில் செருப்புகளை விட, அனுமதி இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.