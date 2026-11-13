ஹாசனாம்பா கோவிலில் ரூ.29.55 கோடி வருவாய்

UPDATED : நவ 13, 2026 03:51 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:54 PM
ஹாசன்: ஹாசனாம்பா கோவிலில், கடந்த, 12 நாட்களில் 30 லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர். உண்டியலில் 29.55 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
ஹாசனாம்பா கோவில் நிர்வாக அதிகாரி ஜெகதீஷ் கங்கண்ணவர், நேற்று அளித்த பேட்டி:
கடந்த, 2025ல் ஹாசனாம்பா கோவில் திறக்கப்பட்ட போது, 25.36 லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். இம்முறை அக்டோபர் 29 முதல் நவம்பர் 11 வரை, பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப் பட்டிருந்தது.
மொத்தம், 30.06 லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர். நேற்று முன் தினம் மதியம் சம்பிரதாய முறைப்படி பூஜைகள் செய்து, கர்ப்பகிரஹத்தின் கதவு மூடப்பட்டது.
உண்டியல் எண்ணும் பணிகளும் முடிந்தன. வருவாய்த்துறையின் 500 ஊழியர்கள் உட்பட, 600 பேர் உண்டியல் எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர். உண்டியலில் 29.55 கோடி ரூபாய் காணிக்கை கிடைத்துள்ளது. உண்டியலில், 43 கிராம் தங்க நகைகள், 1.255 கிலோ வெள்ளி பொருட்களையும் பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்தியிருந்தனர்.
இவ்வாறு கூறினார்.