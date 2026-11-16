போலீசார் மனநலனில் கவனம் செலுத்தணும் போலீஸ் துறைக்கு ஐகோர்ட் அறிவுரை
போலீசார் மனநலனில் கவனம் செலுத்தணும் போலீஸ் துறைக்கு ஐகோர்ட் அறிவுரை
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:52 PM
பெங்களூரு: ‘போலீசில் பணியாற்றுவோரின் மனநலனில், கவனம் செலுத்த வேண்டும்’ என, கர்நாடக போலீஸ் துறைக்கு, உயர் நீதிமன்றம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.
தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், மங்களூரில் உள்ள, சி.ஐ.எஸ்.எப்., பிரிவில் பெண் எஸ்.ஐ.,யாக உள்ளவர் மகிளா, 37. கடந்த, 2022 அக்., 12ல், பணியில் இருந்த போது, கைத்துப்பாக்கியால் தன் வயிற்றில் சுட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
படுகாயம் அடைந்த அவர், தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். சிகிச்சைக்கான தொகையை போலீஸ் துறை வழங்கவில்லை. அத்துடன் அவர் மீதான துறை ரீதியிலான விசாரணையில், அவருக்கு சம்பள பிடித்தம், ஐந்த ஆண்டுகளுக்கு பதவி உயர்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பனம்பூர் போலீஸ் நிலையத்தில், தன் மீது பதிவான வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய கோரி, மங்களூரில் உள்ள இரண்டாவது ஜே.எம்.எப்.சி., நீதிமன்றத்தில் அவர் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
இதை எதிர்த்து, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் அந்த பெண் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். இம்மனு நீதிபதி சூரஜ் கோவிந்தராஜ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
நீதிபதி சூரஜ் கோவிந்தராஜ், தன் உத்தரவில் கூறியதாவது:
மனநல பாதுகாப்பு சட்டத்தின் 115ம் பிரிவின் கீழ், கடுமையான மன உளைச்சல் காரணமாக தற்கொலைக்கு முயற்சிக்கும் ஒருவரை, குற்றவாளியாக கருதக்கூடாது. அவருக்கு உரிய சிகிச்சையும், மறுவாழ்வும் அளிக்க வேண்டும்.
அரசு தரப்பு இதற்கு மாறான ஆதாரங்களை நிரூபிக்காத வரையில், அத்தகைய நபரை, விசாரிக்கவோ அல்லது தண்டிக்கவோ முடியாது. வழக்கின் விசாரணை கட்டத்திலேயே போலீஸ் துறையும், விசாரணை நீதிமன்றமும் இதை கருத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பு படையினரும், மனிதர்கள் தான்; அவர்களுக்கும் உணர்வுகள் உள்ளன. வீரர்களுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்குவதற்கு முன்னரும், பின்னரும் அவர்களின் மனநலம் தவறாமல் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும்.
வீரர்கள் எவ்வித அச்சமோ அல்லது களங்கமோ இன்றி ஆலோசனை, சிகிச்சை பெறும் சூழலை, துறைகள் உருவாக்க வேண்டும்.
தனிப்பட்ட காரணத்தால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்தால், பணியில் இருக்கும்போது, தனது துப்பாக்கியால் தன்னை தானே சுட்டு தற்கொலைக்கு முயன்ற எஸ்.ஐ., மீதான குற்றவியல் வழக்கு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு கூறினார்.