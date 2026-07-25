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﻿ கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை; பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு விடுமுறை

﻿ கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை; பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு விடுமுறை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:36 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:36 AM

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உடுப்பி: சில நாட்களாக தட்சிண கன்னடா மாவட்டத்தில், கன மழை பெய்து வருகிறது. தற்போது உடுப்பியில் மழை பெய்கிறது. இன்று பரவலாக கனமழை பெய்யும் அறிகுறிகள் தென்படுவதாக, வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

எனவே, உடுப்பி மாவட்ட கலெக்டர் ஸ்வரூபா, நேற்று அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, உடுப்பியின் அனைத்து பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்தார்.

உத்தர கன்னடா மாவட்டத்திலும், பல இடங்களில் கன மழை பெய்கிறது. குறிப்பாக, சித்தாபுரா, சிர்சி, ஜோயிடா தாலுகாக்களில், பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்கிறது. இம்மாவட்டத்தில் இன்றும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக, வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

கன மழையால், கார்வாரின் மதுகா அருகில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை - 66ல், மண் சரிந்துள்ளது. இதன் விளைவாக கற்பாறைகள், மண் நெடுஞ்சாலை மீது விழுந்துள்ளது. முன்னெச்சரிக்கையாக, இப்பகுதியில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

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