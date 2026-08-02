மலை மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் சிக்கமகளூரு பகுதியில் மண் சரிவால் பெரும் பீதி
மலை மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யும் சிக்கமகளூரு பகுதியில் மண் சரிவால் பெரும் பீதி
ADDED : ஆக 02, 2026 01:01 AM
பெங்களூரு: 'கர்நாடகாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், கடலோரம், மலை மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை பெய்யும்' என, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் பெங்களூரு பிரிவு அறிவித்து உள்ளது.
அறிக்கையில் குறிப்பிட்டு உள்ளதாவது:
கர்நாடகாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், கடலோரம், மலை மாவட்டங்களில் இன்று கன மழை பெய்யும்.
மாநிலத்தின் கடலோரம், வடக்கு உள், தெற்கு உள் மாவட்டங்களில், மழை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பொது மக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள். சில இடங்களில் மணிக்கு 40 முதல் 60 கி.மீ., வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தட்சிண கன்னடா, உடுப்பி, உத்தர கன்னடாவின் கடலோர மாவட்டங்களிலும், ஷிவமொக்காவில் கன மழையும்; குடகு, ஹாசன், சிக்கமகளூரில் மிதமான மழையும் பெய்யும். மாநிலத்தின் வடக்கு உள் பகுதியின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை, இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும். எனவே, ஆறுகள், மலை பகுதிகளுக்கு தேவையின்றி பயணிக்க வேண்டாம்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.
குடகு மாவட்டம், ஹாரங்கி, மைசூரின் கபினி அணைகளுக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து உள்ளது. அணையின் பாதுகாப்பை கருதி, தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இவ்விரு அணைகளில் இருந்தும் நீர் வெளியேற்றம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே, கபினி ஆற்றங்கரை மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இப்பகுதி மக்கள், பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும்படி அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர். குடகின் திரிவேணி சங்கமத்தில் நீர் நிரம்பி, சாலையில் பாய்ந்தது.
ஷிவமொக்காவின் தீர்த்தஹள்ளியின் ஹொன்னேதாலு கிராம பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட நபாலா தரை பாலத்தில் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
இந்த நேரத்தில் அவ்வழியாக வந்த காரில் வந்த உத்தர கன்னடா மாவட்டம், ஹொன்னவரை சேர்ந்த குடும்பத்தினர், வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டனர்.இதை பார்த்த அப்பகுதியினர், காரில் சிக்கிய குழந்தை உட்பட ஏழு பேரை பத்திரமாக மீட்டனர்.
மலை மாவட்டமான சிக்கமகளூரு கவிகல்கண்டி அருகில் உள்ள சந்திர துரோணா பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால், 30 அடி உயரத்தில் இருந்து நேற்று முன்தினம் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. நேற்று பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம், சாலையில் சரிந்த மண் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.
பெலகாவி மாவட்டம் பைலஹொங்கல், கித்துார், சவதத்தி, முத்லகி தாலுகாக்களில் போதிய மழை பெய்யவில்லை. அதானி, ஹூக்கேரி, காகவாடாவில் 60 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மழை பெய்தது.