‘சட்டவிரோதமாக வக்கீல் தொழில் செய்வோரை கண்டறிய வேண்டும்’: கர்நாடக பார் கவுன்சிலுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
‘சட்டவிரோதமாக வக்கீல் தொழில் செய்வோரை கண்டறிய வேண்டும்’: கர்நாடக பார் கவுன்சிலுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:18 PM
பெங்களூரு: ‘கர்நாடகாவில் வக்கீல் தொழில் செய்வதற்கான கட்டாய தகுதி தேர்வான, அகில இந்திய பார் தேர்வு எனும், ஏ.ஐ.பி.இ., தேர்ச்சி பெறாமல் வக்கீல்களாக பணியாற்றி வருபவர்களை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, கர்நாடக மாநில பார் கவுன்சிலுக்கு கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டது.
கடந்த, 2019-ம் ஆண்டு பங்கார்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் போலீசாரின் வழக்கு விசாரணையில், பிரசன்னகுமார் என்பவர், ஏ.ஐ.பி.இ., தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாமல் வக்கீலாக பணியாற்றி வருவது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, தகுதியற்ற நபர்கள் வக்கீல்களாகத் தொடர்ந்து பணியாற்றுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நீதிமன்றத்தில் போலீசார் புகார் செய்திருந்தனர்.
இதை எதிர்த்து வக்கீல் பிரசன்னகுமார், கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை நீதிபதி ஹெச்.பி.சந்தேஷ் விசாரித்தார். அப்போது, ‘இந்திய பார் கவுன்சிலின் விதிகளின் படி, வக்கீலாக பதிவு செய்தவர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அகில இந்திய பார் கவுன்சில் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாகும்.
ஏ.ஐ.பி.இ., தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களை கண்டறிந்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, இந்திய பார் கவுன்சிலுக்கு நீதிபதி ஹெச்.பி.சந்தேஷ், உத்தரவிட்டார். பிரசன்னகுமாரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.