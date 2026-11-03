பாகிஸ்தான் நபர் மனு ஐகோர்ட் தள்ளுபடி

UPDATED : நவ 03, 2026 12:06 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:06 AM
பெங்களூரு: குற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பாகிஸ்தான் பிரஜை, தன்னை பாகிஸ்தானுக்கு மீண்டும் அனுப்பும்படி தாக்கல் செய்த மனுவை கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
பாகிஸ்தான் நாட்டின் கராச்சியின் வடக்கு நிஜாமாபாத்தை சேர்ந்தவர் முகமது பஹத் ஹய் என்ற முகமது கோயா.
கடந்த 2006ல் சட்ட விரோதமாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார். போலி ஆவணங்கள், ஆயுதங்களுடன் உலா வந்ததற்காக, 2007ல் மைசூரு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
பல்வேறு வழக்குகளில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வந்தவரை, 2024 செப்., 5ல் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது.
அதன்பின், உரிய விசா இல்லாததால், பெங்களூரு நெலமங்களாவில் உள்ள வெளிநாட்டினர் தடுப்பு மையத்தில் வைக்கப்பட்டார்.
இதை எதிர்த்து முகமது பஹத் ஹய் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், சட்டவிரோத காவலில் இருந்து தன்னை விடுக்க கோரியும், தன்னை உடனடியாக விடுவித்து, பாகிஸ்தான் செல்ல அனுமதி சீட்டை வழங்கும்படியும் கேட்டிருந்தார்.
இம்மனு நீதிபதிகள் அனு சிவராமன், பரத் குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘வெளிநாட்டு பிரஜை மீதான அனைத்து குற்ற வழக்கில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டாலும், முறையான விசா இல்லாத காரணத்தால் விடுவிக்க முடியாது.
அத்துடன் தன்னை விடுவிக்கும்படி கோர அவருக்கு உரிமை இல்லை என்று கூறி, அவரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.