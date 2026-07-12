'ஜெய் பங்களா' என கோஷம் எழுப்பிய பெண்ணுக்கு ஐகோர்ட் நிபந்தனை ஜாமின்
'ஜெய் பங்களா' என கோஷம் எழுப்பிய பெண்ணுக்கு ஐகோர்ட் நிபந்தனை ஜாமின்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:26 PM
பெங்களூரு: 'ஜெய் பங்களா' என கோஷம் எழுப்பிய, மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த பெண்ணுக்கு, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் நிபந்தனையுடன் ஜாமின் வழங்கியது.
பெங்களூரு ஆனேக்கல் தாலுகாவின், ஜிகனி பேரூராட்சி அருகில் அரசு நிலத்தில், சட்ட விரோதமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த ஷெட்கள் அகற்றப்பட்டது. அப்போது சிலர், 'ஜெய் பாரத் மாதா கீ ஜெய்' என, கோஷம் எழுப்பினர்.
இதனால் கோபம் அடைந்த மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த சர்பானு கானும், 25, 'ஜெய் பங்களா' என்று கோஷம் எழுப்பினார். பின், மூன்று முறை, 'ஜெய் பாரத் மாதா கீ ஜெய்' என கோஷம் எழுப்பிய வீடியோ வைரலானது.
இதையடுத்து, ஹெப்பகோடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, அவரை கைது செய்தனர். இவ்வழக்கில் தனக்கு ஜாமின் வழங்க கோரி, சர்பானு கான் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இம்மனு, கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ராச்சையா முன் விசாரணை நடந்து வருகிறது.
சர்பானு கானும் தரப்பு வக்கீல் வாதிடுகையில், 'மனுதாரர் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்தவர். வேலைக்காக பெங்களூரில் தங்கி உள்ளார். இந்தியர்களின் மனதை புண்படுத்த வேண்டும் என்பது அவரின் எண்ணம் கிடையாது.
'சம்பவத்தன்று ஏற்பட்ட குழப்பம், அழுத்தம் காரணமாக கோஷம் எழுப்பி உள்ளார். அவருக்கு இரு சிறு குழந்தைகள் உள்ளனர். எனவே, அவருக்கு நிபந்தனை ஜாமின் வழங்க வேண்டும்' என்றார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அரசு தரப்பு வக்கீல், 'அவர் இந்தியவர்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தி உள்ளார். அவர், மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்தவர். அவருக்கு ஜாமின் வழங்கினால், விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தப்பிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, அவருக்கு ஜாமின் வழங்க கூடாது' என்றார்.
இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி ராச்சையா, ''மனுதாரருக்கு இரு சிறு குழந்தைகள் உள்ளனர். அவர்களை கவனித்து கொள்ள யாரும் இல்லை. எனவே, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்காக உள்ளூர் நபரின் உத்தரவாதம், ஆதாரங்களை அழிக்க கூடாது. வரும் காலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்களில் அவர் ஈடுபடக்கூடாது. வழக்கு விசாரணையின் போது அவர் ஆஜராக வேண்டும். எனவே, அவருக்கு ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது,'' என்றார்.