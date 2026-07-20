தங்கையின் கணவரை எரித்த மைத்துனர் வழக்கை ரத்து செய்ய ஐகோர்ட் மறுப்பு
தங்கையின் கணவரை எரித்த மைத்துனர் வழக்கை ரத்து செய்ய ஐகோர்ட் மறுப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:27 PM
பெங்களூரு: மனைவியை பார்க்க வீட்டுக்கு வந்த கணவரை, பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்த மைத்துனர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.
பெங்களூரு ரூரல் மாவட்டம், ஆனேக்கல் தாலுகாவில் வசித்தவர் நவீன். இவருக்கு திருமணமாகி, சுசித்ரா என்ற மனைவியும், இரண்டு குழந்தைகளும் இருந்தனர்.
நடப்பாண்டு ஏப்ரலில் இவரது மனைவி, ஏதோ காரணத்தால் கணவருடன் கோபித்து, குழந்தைகளுடன் ஆனேக்கல்லின், காவல ஹொசஹள்ளியில் உள்ள தன் தந்தை சம்பங்கியின் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார்.
மனைவி, குழந்தைகளை அழைத்து வருவதற்காக, கடந்த, ஏப்ரல் 14ம் தேதியன்று, கணவர் நவீன், மாமனார் சம்பங்கியின் வீட்டுக்கு சென்றார். மனைவியை வீட்டுக்கு வரும்படி அழைத்தார். வர மறுத்தார். இதனால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
அப்போது மாமனார் சம்பங்கி, நவீன் மீது பெட்ரோலை ஊற்றினார். சுசித்ராவின் சகோதரர் முனேஷ் என்பவர், தீக்குச்சியை பற்ற வைத்து, நவீன் மீது வீசி, தீ வைத்தார்.
அருகில் வசித்தவர்கள், தண்ணீரை ஊற்றி, நவீன் மீது பற்றியிருந்த தீயை அணைத்து, அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஏப்ரல் 15ம் தேதியன்று, நீதிபதி முன்னிலையில் நவீன் மரண வாக்குமூலம் அளித்து, பின் இறந்தார்.
இது தொடர்பாக, வழக்கு பதிவு செய்த ஆனேக்கல் போலீசார், முனேஷ் மற்றும் அவரது தந்தை சம்பங்கியை கைது செய்தனர். தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் முனேஷ் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இம்மனு, நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன்னிலையில் நடந்த இந்த வழக்கில், நேற்று முன் தினம் உத்தரவிடப்பட்டது.
நீதிபதி நாகபிரசன்னா பிறப்பித்த உத்தரவில், 'இறந்தவரின் மரண வாக்குமூலம் அடிப்படையில், முனேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், சம்பவ இடத்தில் பெட்ரோல் இருந்ததை, தடயவியல் ஆய்வறிக்கை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. எனவே, அவர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய முடியாது. குற்றவாளி, தன்னை நிரபராதி என நிரூபிக்க வேண்டும்' என கூறி, முனேஷின் மனுவை ரத்து செய்தார்.