விறுவிறுப்பாக நடந்த மேல்சபை தேர்தல்: சில ஓட்டுச்சாவடியில் தள்ளுமுள்ளு
விறுவிறுப்பாக நடந்த மேல்சபை தேர்தல்: சில ஓட்டுச்சாவடியில் தள்ளுமுள்ளு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:18 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகா மேல்சபை தேர்தலில் நான்கு தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்தது. சில ஓட்டுச்சாவடிகளில் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சியினர் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
கர்நாடக மேல்சபையின் மேற்கு பட்டதாரி தொகுதி, தென்கிழக்கு பட்டதாரி, வடகிழக்கு ஆசிரியர் தொகுதி, பெங்களூரு ஆசிரியர் தொகுதி ஆகிய நான்கு தொகுதிகளுக்கு நேற்று தேர்தல் நடந்தது.
பா.ஜ.,வும், ம.ஜ.த.,வும் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தலை சந்தித்தன. பா.ஜ., மூன்று இடங்களிலும், ம.ஜ.த., ஒரு இடத்திலும் போட்டியிட்டது. காங்கிரஸ் நான்கு தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் கண்டது.
ஆசிரியர், பட்டதாரி
இத்தேர்தலில் பொதுத்தேர்தல் போல அனைவராலும் ஓட்டு போட இயலாது. தேர்தல் ஆணையத்தில் முறைப்படி பதிவு செய்த ஆசிரியர்கள், பட்டதாரிகளால் மட்டுமே ஓட்டு போட முடியும்.
நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு ஓட்டுப்பதிவு துவங்குவதற்கு முன், பலரும் ஓட்டுப்போட வரிசையில் நின்றனர். பெரும்பாலான ஓட்டுச்சாவடிகளில் அமைதியான முறையில் மாலை 4:00 மணி வரை ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது.
இருப்பினும், பெங்களூரு நாகரபாவி பகுதியில் உள்ள ஓட்டுச்சாவடியில், காங்கிரஸ் – பா.ஜ., தொண்டர்கள் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. பெங்களூரு அம்பேத்கர் கல்லுாரியின் அருகே அமைக்கப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடியில் ஆர்.ஆர்., நகர் பா.ஜ., – எம்.எல்.ஏ., முனிரத்னாவை, காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் தாக்க முயன்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
உயிர் தப்பினேன்
முனிரத்னா கூறுகையில், ‘‘ம.ஜ.த., வேட்பாளர் ரங்கநாத்துக்கு ஆதரவளிக்க வந்திருந்தேன். அப்போது, காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் என்னை தாக்க முயன்றனர். தக்க சமயத்தில் போலீசார் தலையிட்டதால் உயிர் தப்பினேன். இல்லையெனில், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் என்னை கொன்றிருப்பார்கள்,’’ என்றார்.
மேற்கு பட்டதாரி தொகுதியில் கதக் நகரத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடியில், பா.ஜ., தொண்டர்கள் காங்கிரஸ் துண்டை அணிந்துக்கொண்டு, ‘காங்கிரசுக்கு ஓட்டு போட வேண்டாம்’ என, வாக்காளர்களிடம் கூறியதாக, அக்கட்சி தொண்டர்கள் குற்றம்சாட்டினர். இதையடுத்து, இரு கட்சி தொண்டர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
கர்நாடக தென்கிழக்கு பட்டதாரி தொகுதியில் 73.58 சதவீதம், கர்நாடக மேற்கு பட்டதாரி தொகுதியில் 75.62, கர்நாடக வடகிழக்கு ஆசிரியர் தொகுதியில், 86.97, பெங்களூரு ஆசிரியர் தொகுதியில் 81.98 சதவீதம் ஓட்டுகள் பதிவாகின.
தென்கிழக்கு பட்டதாரி தொகுதி தேர்தலில், தாவணகெரே நகரில் உள்ள உயர்நிலை பள்ளியில் அமைக்கப்பட்ட ஓட்டுச்சாவடியை தோட்டக்கலைத்துறை அமைச்சர் மல்லிகார்ஜுன் பார்வையிட்டார். அப்போது, பா.ஜ., வேட்பாளர் கே.எம்.சுரேஷ் திடீரென, மல்லிகார்ஜுன் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார். வாங்கினார். இது, இரு கட்சியினரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
தேர்தல் முடிவு வரும் 27ம் தேதி வெளியாகிறது. தற்போது, மேல்சபையில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் 38 பேர்; சுயேச்சை 1 (காங்., ஆதரவு); பா.ஜ., 24; ம.ஜ.த., உறுப்பினர்கள் 6 பேர்; மேல்சபை தலைவர் ஒருவர்; காலி இடம் ஒன்று உள்ளது.
இத்தேர்தலில் வாக்காளர்கள் குறைவு என்பதால், தேர்தல் ஓட்டுச்சீட்டு முறையில் நடந்தது.