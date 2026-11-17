'பத்திரிகையாளர் சுற்றுலா' பெயரில் உடல்களை எடுத்து சென்ற இந்துசேகர்
'பத்திரிகையாளர் சுற்றுலா' பெயரில் உடல்களை எடுத்து சென்ற இந்துசேகர்
UPDATED : நவ 17, 2026 02:58 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:02 PM
ராஜாஜிநகர்: ஒரே குடும்பத்தில் ஏழு பேரை கொலை செய்த வழக்கில் கைதான இந்துசேகர், காரில் உடல்களை எடுத்து சென்றபோது, காரின் முன், பின்பக்கம் 'பத்திரிகையாளர் சுற்றுலா' என்ற பேனர்களை கட்டியது தெரியவந்துள்ளது.
பெங்களூரு ராஜாஜிநகரில் மனைவி சுனிதா, அவரது குடும்பத்தினர் என ஏழு பேரை கொலை செய்த வழக்கில், வாடகை கார் டிரைவர் இந்துசேகர், 52, அவரது 17 வயது மகள் கைது செய்யப்பட்டனர். ஏழு பேரின் உடல்களும், நந்தி, ஏற்காடு, சாமுண்டி, ஷிராடி மலைப்பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
உடல்களை காரில் எடுத்து சென்றதால், எந்தெந்த நாளில் கார் பயணம் செய்துள்ளது என்று, கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
உடல்களை எடுத்து செல்ல பயன்படுத்திய காரின் முன், பின்பக்கத்தில் தசரா மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பத்திரிகையாளர் சுற்றுலா என பேனர்கள் கட்டப்பட்டு இருந்ததும், காரின் பதிவெண்ணை மறைக்கும் வகையில் பேனர்கள் கட்டியதையும் போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.
'தானா வரதி' என்ற மாத இதழ் ஆசிரியராக இந்துசேகர் இருந்தார். காருக்குள் எப்போதும் நாளிதழ்கள், விசிட்டிங் கார்டுகளை இந்துசேகர் வைத்திருந்தார். உடல்களை எடுத்து செல்லும் போது வாகன சோதனையில் ஈடுபடும் போலீசார் காரை நிறுத்தி சோதனை செய்வதை தடுக்கும் வகையில், பத்திரிகையாளர் சுற்றுலா என்ற பேனரை கட்டியுள்ளார்.
எங்காவது போலீஸ் மறித்தால் நாளிதழ்களையும், விசிட்டிங் கார்டுகளை காட்டவும், மகளுடன் சுற்றுலா செல்கிறேன் என்று கூறவும் இந்துசேகர் தயாராக இருந்துள்ளார்.
ஆனால் உடல்களை எடுத்து செல்லும் போது, அவர் எங்கேயும் போலீசில் சிக்கவில்லை என்று தெரியவந்துள்ளது.