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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ வீட்டு செலவுக்கு பணம் கேட்ட மனைவியை தாக்கிய கணவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்

﻿ வீட்டு செலவுக்கு பணம் கேட்ட மனைவியை தாக்கிய கணவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்

﻿ வீட்டு செலவுக்கு பணம் கேட்ட மனைவியை தாக்கிய கணவருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:31 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:31 AM

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பெங்களூரு: வீட்டு செலவுக்கு, 5,000 ரூபாய் கேட்ட மனைவியை தாக்கிய, 73 வயது கணவர் மீது பதிவான வழக்குக்கு, தடை விதித்த கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம், மனைவிக்கு மாதந்தோறும், 10,000 ரூபாய் வழங்கும்படி, கணவருக்கு உத்தரவிட்டது.

பெங்களூரின், பசவேஸ்வர நகரில், 73 வயது முதியவர் வசிக்கிறார். இவருக்கு, 65 வயது மனைவி உள்ளார். தம்பதிக்கு மகனும், மகளும் உள்ளனர். வீட்டு செலவுக்கு 5,000 ரூபாய் தரும்படி, மனைவி கேட்டார்.

கணவர் மறுத்ததால் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது கோபத்தில் மனைவியை, கணவர் திட்டி, தாக்கினார்.

இது குறித்து, பசவேஸ்வர நகர் போலீஸ் நிலையத்தில், மனைவி புகார் அளித்தார். போலீசாரும் முதியவர் மீது கிரிமினல் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இம்மனு நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன்னிலையில், விசாரணை நடந்தது. கணவர் தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல், ' மனுதாரர், புகார்தாரர் என இருவரும், வயதான தம்பதி. கணவருக்கு, 73 வயது, மனைவிக்கு, 65 வயதாகிறது.

வீட்டு செலவுக்கு மனைவி பணம் கேட்டதால், தம்பதிக்கு வாக்குவாதம் நடந்தது. இருவரும் நன்றாக தான் வாழ்கின்றனர். இந்த வழக்கை சமாதான பேச்சு மூலமாக முடிக்கலாம்' என வாதிட்டார். இரு தரப்பு வாதங்களையும், கேட்டறிந்து, ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்த நீதிபதி நாகபிரசன்னா, 'வீட்டு செலவுக்கு பணம் கேட்டால், 73 வயதிலும் மனுதாரர் தன் மனைவியை திட்டி, அடிப்பாரா... அடிப்பதற்கும், திட்டுவதற்கும் வயது எல்லை எதும் இல்லை என்கிறீர்களா... 65 வயது மனைவி, தன்னை கணவர் திட்டி, தாக்கியதாக புகார் அளித்துள்ளார்.

'' இந்த வயதிலும் கணவர் இது போன்று நடந்து கொள்கிறார் என்றால், இதற்கு முன் எப்படி இருந்திருப்பார்...' என கேள்வி எழுப்பினார்.

அடுத்த விசாரணை வரை, கணவர் மீதான விசாரணைக்கு, இடைக்கால தடை விதித்த நீதிபதி, அடுத்த விசாரணை வரை, மனைவிக்கு மாதந்தோறும், 10,000 ரூபாய் வழங்கும்படி, கணவருக்கு உத்தரவிட்டார்.

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