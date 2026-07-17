நாய் பெல்ட்டால் கர்ப்பிணியை கொன்று கணவர் தற்கொலை
நாய் பெல்ட்டால் கர்ப்பிணியை கொன்று கணவர் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:56 PM
சி.கே.அச்சுக்கட்டு: நாய் பெல்ட்டால் கழுத்தை நெரித்து, கர்ப்பிணியை கொன்று கணவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
உத்தர பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் மனோஜ், 30. இவரது மனைவி ஸ்வப்னா, 28. பெங்களூரின் சி.கே.அச்சுக்கட்டுவில் நான்கு ஆண்டுகளாக வசித்தனர். மனோஜ் கார்பென்டராக வேலை செய்தார். இல்லத்தரசியான ஸ்வப்னா நான்கு மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார்.
கணவன், மனைவி இடையே சில தினங்களாக குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டது. கடந்த நான்கு நாட்களாக மனோஜ் வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்தார்.
நேற்று மதியம் ஏற்பட்ட தகராறில், நாயின் கழுத்தில் கட்ட பயன்படுத்தப்படும் பெல்ட்டால் ஸ்வப்னாவின் கழுத்தை மனோஜ் நெரித்தார். மூச்சுத்திணறி ஸ்வப்னா இறந்து விட்டார்.
அதிர்ச்சி அடைந்த மனோஜ், அதே பெல்ட்டை பயன்படுத்தி துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சி.கே.அச்சுக்கட்டு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.