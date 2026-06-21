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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ 'சிவாஜி நினைவு நாளை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்ற கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு வந்தேன்'

﻿ 'சிவாஜி நினைவு நாளை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்ற கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு வந்தேன்'

﻿ 'சிவாஜி நினைவு நாளை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்ற கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு வந்தேன்'

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:29 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:29 AM

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பெங்களூரு: ''சிவாஜி கணேசன் நினைவு நாளை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்ற, 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு வந்தேன்,'' என சிவாஜி ரசிகர் வேணுகோபால் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.

பெங்களூரு சிவாஜிநகர் குயின்ஸ் சாலையில் உள்ள, 'தினமலர்' அலுவலகத்தின், 'கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா' நுாலகத்திற்கு, பானஸ்வாடியில் வசிக்கும் சிவாஜி கணேசன் ரசிகர் வேணுகோபால், அவரது மனைவி ஜெயந்தியுடன் நேற்று வந்தார்.

நுாலகத்தில் உள்ள சிவாஜி கணேசன் வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகங்களை ஆர்வமாக படித்தனர்.

பின், வேணுகோபால் கூறியதாவது:

நான் இந்த நுாலகத்திற்கு 3வது முறையாக வருகிறேன். ஒவ்வொரு முறை வரும் போதும், எனக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கிறது. இங்குள்ள அரிய புத்தகங்களை கண்டு வியப்பு அடைகிறேன்.

இன்று, சிவாஜி கணேசன் நினைவு நாள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவரது உருவப்படத்திற்கு மலர் துாவி வணங்குவேன். ஆனால் இந்த ஆண்டு நினைவு நாளை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்ற, 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு வந்து விட்டேன். கண்ணதாசனின் அர்த்தமுள்ள ஹிந்துமதம், காஞ்சி கருணை கடல் உள்ளிட்ட புத்தகங்களையும் பார்த்தேன்.

இந்த நுாலகத்திற்கு இளம் தலைமுறையினர் அதிகம் வர வேண்டும்; சிவாஜி, கண்ணதாசன் உள்ளிட்டவர்கள் பற்றி இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியாது.

அவர்கள் இங்கு வந்தால் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த நுாலகம் வெறும் நுாலகமாக மட்டும் இல்லாமல் அறிவுசார்ந்த குவியலாக உள்ளது. மீண்டும், மீண்டும் இங்கு வர துாண்டுகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ஏழு நாட்களும்

பூத்து குலுங்கும்

வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் காலை 9:30 மணி முதல் இரவு 9:30 மணி வரை, கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகம் இயங்கும். விடுமுறை கிடையாது. நுாலகம் தொடர்பாக 83108 60601, 89715 09091 ஆகிய மொபைல் எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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