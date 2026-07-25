என் குடும்பத்தின் தீபத்தை இழந்து விட்டேன்: மனைவி சென்னம்மா குறித்து தேவகவுடா உருக்கம்
என் குடும்பத்தின் தீபத்தை இழந்து விட்டேன்: மனைவி சென்னம்மா குறித்து தேவகவுடா உருக்கம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:37 AM
பெங்களூரு : ''எனது குடும்பத்தின் தீபத்தை இழந்து விட்டேன்,'' என, மனைவி சென்னம்மா குறித்து முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
என் மனைவி சென்னம்மாவுக்கு கண்ணீருடன் அஞ்சலி செலுத்திய அனைவருக்கும், நான் பணிவுடன் தலைவணங்குகிறேன். 72 ஆண்டுகளாக என்னுடன் தோளோடு, தோளாக நின்று பயணம் செய்த, எனது குடும்பத்தின் தீபத்தை இழந்த இந்த கடினமான நேரத்தில், எங்கள் துயரத்தில் பங்கெடுத்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.
நாங்கள், 72 ஆண்டுகளாக கணவன், மனைவியாக இன்ப, துன்பங்களை பகிர்ந்து கொண்டு, நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம். எம்.எல்.ஏ., அமைச்சர், எதிர்க்கட்சி தலைவர், முதல்வர், பிரதமர் ஆகும் பெரும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது.
இதற்கு எல்லாம் என் பின்னால் இருந்த உந்துசக்தி சென்னம்மா தான். அவரது எல்லையற்ற அன்பும், தியாகமும் என் வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாக்கின.
இறுதி மூச்சு அரசியல் பின்னணி இல்லாத குடும்பத்தில் இருந்து, எங்கள் குடும்பத்திற்கு மருமகளாக வந்து இறை பக்தி, மென்மை, பாரம்பரிய நடத்தையால் எங்கள் வீட்டை சொர்க்கமாக மாற்றினார்.
அவர் தனது இறுதி மூச்சை விட்ட தருணத்தில் இருந்து, ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமியின் திருவடிகளில் நித்திரையடைந்த தருணம் வரை, அவரது ஆன்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்தனை செய்த அனைவருக்கும் எனது நன்றி.
நன்றி என்பது சிறிய வார்த்தை. நான் அனைவரையும் பணிவுடன் தலைவணங்குகிறேன்.
நான் பிறந்த ஹாசன் மாவட்ட மக்கள், சென்னம்மா மீது காட்டிய அன்பை பார்த்து நெகிழ்ந்தேன்.
அரசியல் சாயம் முன்னாள் பிரதமரின் மனைவியாக இருந்தாலும், இறுதி தருணம் வரை சாதாரண குடும்ப பெண்ணாகவே வாழ்ந்தார்.
மனித உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். அரசியல் சாயம் அவர் மீது படாமல் பார்த்து கொண்டார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்நிலையில், பெங்களூரு பத்மநாபநகரில் உள்ள தேவகவுடா வீட்டிற்கு, கர்நாடக கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட் நேற்று சென்றார். தேவகவுடா, அவரது மகன்கள் ரேவண்ணா, குமாரசாமிக்கு ஆறுதல் கூறினார்.