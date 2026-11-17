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ADDED : நவ 16, 2026 11:02 PM
பெங்களூரு: கால்நடை மருத்துவர் தேர்வு முறைகேடு வழக்கில், கே.பி.எஸ்.சி., முன்னாள் தலைவர் சிவசங்கரப்பா, உறுப்பினர் கீதா, ஐ.ஏ.எஸ்., ஞானேந்திர குமார், பா.ஜ., பிரமுகர் பசவராஜ் கன்னாலே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்கள் மீது நீதிமன்றத்தில் 8,400 பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ள அமலாக்கத்துறை, 1.22 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளது.
நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையில், சட்டவிரோதமாக தேர்வர்களை வெற்றி பெற வைக்க 20 லட்சம் ரூபாய் முதல் 30 லட்சம் ரூபாய் வரை வாங்கி உள்ளனர். மொத்தம் 8.69 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளனர்.
இதில் சிவசங்கரப்பாவுக்கு 4.17 கோடி ரூபாய், கீதாவுக்கு 1.48 கோடி ரூபாய், ஞானேந்திர குமார், பசவராஜ் கன்னாலேவுக்கு தலா 1.52 கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளது.
தனக்கு கிடைத்த பணத்தில் காதலிக்கு 52 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஞானேந்திர குமார் தங்க நகைகள் வாங்கியுள்ளார். 1 கோடி ரூபாய் செலவில் தனது சொந்த ஊரில் பிரமாண்ட வணிக வளாகம் கட்ட சிவசங்கரப்பா முயற்சி செய்தார்.
பசவராஜ் கன்னாலே வெளிநாடுகளுக்கு விமானத்தில் முதல் தர வகுப்பில் பயணம் செய்துள்ளார் என்பது உட்பட பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் உள்ளன.