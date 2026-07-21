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﻿ முதல்வரின் புதிய செயலர் ஐ.ஏ.எஸ்., நகுல் நியமனம்

﻿ முதல்வரின் புதிய செயலர் ஐ.ஏ.எஸ்., நகுல் நியமனம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:03 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:03 AM

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பெங்களூரு: முதல்வர் சிவகுமாரின் புதிய செயலராக ஐ.ஏ.எஸ்., நகுல் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

நிதித்துறையின் செலவினங்கள் பிரிவில் செயலராக இருந்த நகுல், முதல்வர் சிவகுமாரின் செயலராக நியமிக்கப்படுகிறார். முன்னதாக முதல்வரின் செயலராக இருந்த ஐ.ஏ.எஸ்., ராஜேந்திர சோழன் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்.

கர்நாடக மின்சார வினியோக கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநரான ராம் பிரசாத் மனோகர், சுற்றுலாத்துறை செயலராக கூடுதல் பொறுப்பை ஏற்றுள்ளார். கர்நாடக சுரங்க சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு நிறுவன நிர்வாக இயக்குநர் அபிராம் ஜி.சங்கர், நிதித்துறையின் செயலராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

சுவர்ண ஆரோக்கிய சுரக் ஷா டிரஸ்ட் நிர்வாக இயக்குநரான பாட்டீல் யலகவுடா சிவனகவுடா, கர்நாடக திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநராக கூடுதல் பொறுப்புகளை கவனிப்பார்.

காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த ஷேக் தன்வீர் ஆசிப், மைசூரில் உள்ள அப்துல் நஜீர் சாப் மாநில ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனத்தின் புதிய இயக்குநராக பொறுப்பேற்கிறார்.

பெங்களூரு மாவட்ட ஊராட்சி தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றிய யதீஷ், முதல்வர் சிவகுமாரின் துணைச் செயலராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

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