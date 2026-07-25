ரேஷன் கடை திறக்காவிட்டால் புகார் அளிக்கலாம்; உதவி எண் வெளியிட்ட அமைச்சர் முனியப்பா
ரேஷன் கடை திறக்காவிட்டால் புகார் அளிக்கலாம்; உதவி எண் வெளியிட்ட அமைச்சர் முனியப்பா
ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:34 AM
பெங்களூரு: நியாய விலை கடைகளில், காலை 6:00 மணி முதல், இரவு 10:00 மணி வரை, ரேஷன் பொருட்களை வழங்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. திறந்திருக்காவிட்டால் உதவி எண், '1967' ல், தொடர்பு கொள்ளலாம், என, மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் முனியப்பா தெரிவித்தார்.
உணவுத்துறை அமைச்சர், வாக்குறுதி திட்டங்கள் செயல்படுத்தும் கமிட்டி தலைவர் ரேவண்ணா தலைமையில், பெங்களூரில் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
கூட்டம் முடிந்த பின், அமைச்சர் முனியப்பா அளித்த பேட்டி:
உணவுத்துறை சிறப்பாக செயல்படுகிறது. 'அன்னபாக்யா' திட்டத்தின் கீழ், மாநிலத்தின், 4.42 கோடி பயனாளிகளுக்கு, 10 கிலோ உணவு தானியம் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் எங்கள் அரசு, கர்நாடகாவை பசியில்லாத மாநிலமாக்கியுள்ளது.
அன்னபாக்யா திட்டம், வாக்குறுதி திட்டங்களில் முக்கியமானதாகும். யாரும் பசியோடு உறங்க கூடாது என்ற நோக்கில், அன்றைய எங்களின் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு, உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தியது.
எங்கள் அரசு சொன்னபடி நடந்து கொள்கிறது. தகுதியான பயனாளிகளுக்கு, 10 கிலோ உணவு தானியங்கள் வழங்குகிறது.
நியாய விலை கடைகளில் எடை மற்றும் அளவை சோதனையிட, 33 வாகனங்களை உணவுத்துறை வழங்கியுள்ளது. மக்களுக்கு எடையில் மோசடி நடக்காமல் பார்த்து கொள்கிறது.
கள்ள சந்தையில் உணவு தானியங்கள் விற்கப்படுவதை தடுக்கவும், நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்.
கிட்டங்கிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. உணவு தானியங்கள் கொண்டு செல்லும் வாகனங்களுக்கு, ஜி.பி.எஸ்., பொருத்தி கண்காணிக்கப்படுகிறது.
இதற்காக மத்திய அலுவலகத்தில், கமாண்ட் கன்ட்ரோல் ரூம் கட்டப்பட்டுள்ளது. கேழ்வரகு கொள்முதல் செய்து, அதைசுத்தம் செய்து பயனாளிகளுக்கு வினியோகிக்கிறோம். இந்திரா கிட் வழங்க, டெண்டர் அழைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த இரண்டு மாதங்களில், இந்திரா கிட் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்துக்கு 6,000 கோடி ரூபாய் செலவாகும்.
மாநிலம் முழுதும், 20,259 ரேஷன் கடைகளில் முதல்வர், துணை முதல்வர், அமைச்சர், வாக்குறுதி திட்டத்தின் தலைவரின் உருவப்படங்கள், தொலைபேசி எண்கள் வைக்க, இன்றைய கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
நியாய விலை கடைகளில், காலை 6:00 மணி முதல், இரவு 10:00 மணி வரை, ரேஷன் பொருட்களை வழங்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. திறந்திருக்காவிட்டால் உதவி எண், '1967'ல், தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.