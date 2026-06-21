ஊரு இரண்டானால் கூத்தாடிகளுக்கு கொண்டாட்டம் பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்தில் குழப்பும் பா.ஜ., - ம.ஜ.த.,
ஊரு இரண்டானால் கூத்தாடிகளுக்கு கொண்டாட்டம் பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்தில் குழப்பும் பா.ஜ., - ம.ஜ.த.,
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:19 PM
- நமது நிருபர் -
பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்திற்கு எதிராகவும், ஆதரவாகவும் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி வரும் வேளையில், இப்போராட்டத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ள, பா.ஜ., - ம.ஜ.த., இடையே போட்டி எழுந்துள்ளது.
பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் மாநில அரசு கவுரவ பிரச்னையாக கருதுகிறது. இப்பிரச்னை, மாநிலத்தில் மட்டுமின்றி, நாடு முழுதும் விவாதத்துக்கும், அரசியல் சர்ச்சைக்கும் உள்ளாகி உள்ளது.
நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிராக பைரமங்களா, கஞ்சுகரனஹள்ளி கிராம பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட விவசாயிகள், 'உழவர் நில பாதுகாப்பு குழு' அமைத்து, போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
பைரமங்களா இந்த இயக்கத்தின் மையமாக பைரமங்களா அமைந்து உள்ளது. பல விவசாய, தலித், கன்னட அமைப்பினர், விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவளித்து வருகின்றனர். இப்போராட்டத்துக்கு முதலில். ம.ஜ.த., முழு ஆதரவு அளித்ததுடன், போராட்டத்திலும் பங்கேற்றது. தற்போது, பா.ஜ.,வும் இப்போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்து உள்ளது.
அரசின் திட்டத்துக்கு எதிராக இரு கட்சிகள் இருந்தாலும், கட்சிகளின் தலைவர்கள் இடையே ஒற்றுமை இல்லாமல் உள்ளது. வழக்கமாக அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்று சேரும்.
இவ்விஷயத்தில் கூட்டணி கட்சிகளான இரு கட்சிகளும் தனித்தனியாக போராட்டம் நடத்துகிறது. இதனால் இரு கட்சி தொண்டர்கள் இடையே குழப்பம் நிலவி வருகிறது.
இத்திட்டத்தை எதிர்த்து, கடந்த, 495 நாட்களாக விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ஆனால், போராட்ட மேடையில் பா.ஜ., - ம.ஜ.த., தலைவர்கள் ஒன்றாக தோன்றாமல், தனித்தனியாக வந்து ஆதரவு தெரிவித்து உள்ளனர்.
சில நாட்களுக்கு முன், ம.ஜ.த., இளைஞர் அணி தலைவர் நிகில், பாதயாத்திரை மேற்கொண்டபோது, இத்திட்டப்பகுதி கிராம மக்களை, பாதயாத்திரையின் போது சந்தித்து பேசினார்.
மத்திய அமைச்சர் குமாரசாமி, முதல்வர் சிவகுமாருக்கு, பகிரங்க விவாதத்துக்கு அழைப்பு விடுத்தார். அத்துடன் பைரமங்களா பகுதியை பார்வையிட்ட போதும், பா.ஜ., தலைவர்கள் வரவில்லை.
அதுபோல, பா.ஜ., மாநில தலைவர் விஜயேந்திரா, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக், சலவாதி நாராயணசாமி என பா.ஜ., தலைவர்கள், இக்கிராமங்களில் ஆய்வு செய்தபோது, ம.ஜ.த., தலைவர்களும், தொண்டர்களும் வரவில்லை.
அவசர சந்திப்பு ஏன்? பெங்களூரு சுதந்திர பூங்காவில் நடந்த போராட்டத்தின் போது, இத்திட்டத்துக்கு எதிராக பேரணி நடத்தப்படும் என்று பா.ஜ., மாநில தலைவர் விஜயேந்திரா அறிவித்தார்.
இருப்பினும், ம.ஜ.த., தலைவர்கள் அவசர அவசரமாக செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தி, பா.ஜ.,வுக்கு முன்பாகவே பேரணி தேதியை அறிவித்தனர்.
ம.ஜ.த., ஜூலை 30, 31, ஆக., 1ம் தேதிகளில் 38 கி.மீ., மூன்று நாள் பாதயாத்திரை நடத்துகின்றனர். 'பா.ஜ., தலைவர்கள், தங்கள் கட்சி தலைவர்களுடன் பேசினால், இரு கட்சியினரும் ஒன்றாக செல்லலாம்' என, ம.ஜ.த., தலைவர்கள் பதிலளித்தனர்.பிடதி டவுன்ஷிப்பிற்கு எதிராக விவசாயிகள் நடத்தும் போராட்டத்துக்கு அளித்த ஆதரவு, தற்போது 'விவசாயிகளிடம் யார் நல்ல பெயர் பெற வேண்டும்' என்ற போட்டி, பா.ஜ., - ம.ஜ.த., இரு கட்சிகள் இடையே ஏற்பட்டு உள்ளது.
'ஊரு இரண்டானால், கூத்தாடிகளுக்கு கொண்டாட்டம்' என்பது போன்று, பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்தில், பா.ஜ., - ம.ஜ.த., இடையே ஏற்பட்டுள்ள மோதல், காங்கிரஸ் அரசுக்கு சாதகமாக அமைந்து உள்ளது.