உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம்: வரும் 22ல் கனரா வங்கி மாரத்தான் போட்டி
உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு முக்கியத்துவம்: வரும் 22ல் கனரா வங்கி மாரத்தான் போட்டி
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 09:44 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் வரும், 22ம் தேதி, கனரா வங்கி மாரத்தான் போட்டி நடக்கிறது.
உடல் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் நோக்கில், கனரா வங்கி மாரத்தான் போட்டி, வரும் 22ம் தேதி காலை 5:00 மணிக்கு பெங்களூரு கன்டீரவா மைதானத்தில் துவங்குகிறது. இது, 3, 5, 10 கி.மீ., என மூன்று பிரிவுகளில் நடக்கிறது. ஒரு போட்டியில் பங்கேற்றவர், மற்ற போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாது. இப்போட்டிகளில், ஆண்கள், பெண்கள் என, இரு தரப்பினரும் பங்கேற்கலாம்.
ஐந்து கி.மீ., போட்டியில் முதல் பரிசு 1 லட்சம் ரூபாய், இரண்டாம் பரிசு 50 ஆயிரம் ரூபாய், மூன்றாம் பரிசு 25 ஆயிரம் ரூபாய்; 10 கி.மீ., போட்டியில் முதல் பரிசு 2 லட்சம் ரூபாய், இரண்டாம் பரிசு 1 லட்சம் ரூபாய், மூன்றாம் பரிசு 50 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள், முதியவர்களுக்கு சிறப்பு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட உள்ளது.
இப்போட்டியில் பங்கேற்க, www.canarabankmarathon.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். போட்டிக்கு ஏற்ப 399 ரூபாய் முதல் 899 ரூபாய் வரை கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். போட்டியில் பங்கேற்பவர்களுக்கு தொப்பி, சிறிய பை, டி – ஷர்ட், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.