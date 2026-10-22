அமைச்சர்களுக்கு புதிய கார்கள் வாங்க தொகை அதிகரிப்பு
அமைச்சர்களுக்கு புதிய கார்கள் வாங்க தொகை அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 11, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 10, 2026 09:24 PM
பெங்களூரு: மாநிலத்தின் அமைச்சர்கள், எம்.பி.,க்களின் போக்குவரத்துக்கு, அரசு சொகுசு கார் வழங்குவது. கார் வாங்க 26 லட்சம் ரூபாய் வரை, விலை நிர்ணயித்திருந்தது. இதை 31 லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்து, நேற்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
மழை பற்றாக்குறையால், வறட்சி நிலவுகிறது. விளைச்சலை இழந்த விவசாயிகளுக்கு 2,500 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது, சொற்ப தொகையை நிர்ணயித்துள்ளதாக விவசாயிகள் எரிச்சல் அடைந்துள்ளனர்.
இது போன்ற நிலையில், அமைச்சர்கள், எம்.பி.,க்களின் கார் வாங்க, 26 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து, 31 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தியது சரியா என, பலரும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவுக்கு, இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், புதிதாக பார்ச்சூனர் கார் வழங்கப்பட்டது. 33 அமைச்சர்களுக்கும் புதிய கார்கள் வாங்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.