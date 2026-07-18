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﻿ ஐந்து பகுதிகளில் சாலை விபத்துகள் அதிகரிப்பு; போக்குவரத்து போலீஸ் அதிகாரிகள் தகவல்

﻿ ஐந்து பகுதிகளில் சாலை விபத்துகள் அதிகரிப்பு; போக்குவரத்து போலீஸ் அதிகாரிகள் தகவல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:05 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:05 AM

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பெங்களூரு: பெங்களூரின், 53 போக்குவரத்து போலீஸ் நிலையங்களில், ஐந்து போலீஸ் நிலையங்களின் எல்லையில் மிக அதிகமான விபத்துகள் நடப்பது, 'அஸ்திரம்' செயலி வாயிலாக, போக்குவரத்து நிர்வகிப்பு மைய அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

இது குறித்து, போக்குவரத்து பிரிவு போலீஸ் உயரதிகாரிகள் கூறியதாவது:

பெங்களூரில் வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு என, நான்கு போக்குவரத்து மண்டலங்கள் உள்ளன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், போக்குவரத்து போலீசார், அஸ்திரம் என்ற செயலியை அறிமுகம் செய்தனர்.

இதன் மூலம் நகரின், 53 போக்குவரத்து போலீஸ் நிலையங்களின் எல்லையில், 2018ன் ஜனவரி முதல், 2026 மார்ச் வரை நடந்த சாலை விபத்துகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டன. இதில் எந்தெந்த இடங்களில், அதிகமான விபத்துகள் நடக்கின்றன என்பது தெரிந்தது.

கிழக்கு மண்டலத்தின், கே.ஆர்.புரம் போக்குவரத்து போலீஸ் நிலைய எல்லையில், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில், 1,937 சாலை விபத்துகள் நடந்தன. அதிக விபத்துகள் நடக்கும் இடங்களின் பட்டியலில், கே.ஆர்.புரம் போக்குவரத்து போலீஸ் நிலையம் முதல் இடத்தில் உள்ளது.

வடக்கு மண்டலத்தின், எலஹங்கா போக்குவரத்து போலீஸ் நிலைய எல்லையில், 1,863 சாலை விபத்துகள் நடந்தன. இந்த போக்குவரத்து போலீஸ் நிலையம், சாலை விபத்துகளில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது. பெங்களூரில் 1.25 கோடி வாகனங்கள், பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தினமும் சராசரியாக, 2,100 புதிய வாகனங்கள், பதிவு செ ய்யப்படுகின்றன.

பெங்களூரின் சாலை பள்ளங்கள், குறுகிய பாலங்கள், விவேகமற்ற சாலை திருப்பங்கள், தெரு விளக்குகள் இல்லாதது போன்ற பல காரணங்களால், சாலை விபத்துகள் அதிகரிக்கின்றன. உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

கே.ஆர்.புரம், எலஹங்கா, தேவனஹள்ளி, காமாட்சிபாளையா, சிக்கஜாலா ஆகிய ஐந்து பகுதிகளில், போக்குவரத்து நெருக்கடி மிகவும் அதிகம். இதனால் பிரச்னை ஏற்படுகிறது.

பல்லாரி சாலையில் தினமும், மணிக்கணக்கில் வாகனங்கள் போக்குவரத்து நெருக்கடியில் சிக்கி, வரிசையாக நிற்கின்றன. இந்த சாலையில் எப்போதும் கே.எஸ்.ஆர்.டிசி., பஸ்கள், லாரிகள், இரு சக்கர வாகனங்கள், கார் உட்பட, பல வாகனங்கள் செல்கின்றன.

ஹெல்மெட் அணியாமல், இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டுவதாலும், விபத்துகள் நடக்க காரணமாகின்றன. நடை மேம்பாலம் இல்லாத சாலைகளில், பாதசாரிகள் சாலையை கடக்கும் போது, விபத்தில் சிக்கி உயிரிழக்கின்றனர்.

அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுவது, சிவப்பு விளக்குகள் எரிந்தாலும் சிக்னலை கடப்பது, குறுக்கும், நெடுக்குமாக வாகனங்களை நிறுத்துவது போன்றவற்றால் சாலை விபத்துகள் நடக்கின்றன.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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