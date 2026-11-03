பெங்களூரில் வாகன எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: ஓட்டுநர்கள், போக்குவரத்து போலீசார் பாதிப்பு
பெங்களூரில் வாகன எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: ஓட்டுநர்கள், போக்குவரத்து போலீசார் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:47 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் வாகனங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், காற்று மாசு அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக பி.எம்.டி.சி., ஓட்டுநர்கள், போக்குவரத்து போலீசார், கட்டட தொழிலாளர்கள், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சுவாச கோளாறுகள் ஏற்படுவது, ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
பெங்களூரில் வாகனங்கள் எண்ணிக்கை, நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கின்றன. தினசரி வாகனங்கள் பதிவு எண்ணிக்கை 3,000மாக அதிகரித்துள்ளது. பழைய வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் 1.40 கோடியை தாண்டியுள்ளது. இதன் விளைவாக பெங்களூரில் காற்று மாசு அதிகரிக்கிறது. இதனால் மக்களின் ஆரோக்கியம் பாதிப்படைகிறது.
மூச்சுத்திணறல்
குறிப்பாக வெளி வளாகங்கள், சாலைகளில் பணியாற்றும் போக்குவரத்து போலீசார், பி.எம்.டி.சி., ஓட்டுநர்கள், துப்புரவு தொழிலாளர்கள், கட்டுமான பணியாளர்கள் அதிக அபாயத்தில் உள்ளனர். வாகனங்களின் புகையால், இவர்களின் நுரையீரல் பாதிப்படைகிறது. மூச்சுத்திணறலால் அவதிப்படுகின்றனர்.
‘வாயு ஆக்யுபேஷனல் அண்டு என்விரான்மென்டல்’ என்ற அமைப்பு, மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடத்திய ஆய்வில், இத்தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
அமைப்பின் வல்லுநர்கள் கூறியதாவது:
பெங்களூரில் பல்வேறு பணிகளை செய்யும், 10,000த்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை ஆய்வு செய்தோம். காற்று மாசுவால், அவர்களின் ஆரோக்கியம் பாதிப்பது தெரிந்தது. எங்களின் ஆய்வில் 4,517 பி.எம்.டி.சி., ஓட்டுநர்கள், 3,285 போக்குவரத்து போலீசார், 2,169 கட்டுமான தொழிலாளர்கள், 379 துாய்மை தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
பெரும்பகுதி
ஆய்வின் படி பி.எம்.டி.சி.,யின் 2.6 சதவீதம் பேருக்கு சுவாசப்பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது. துப்புரவு தொழிலாளர்களில் 2.3 சதவீதம், கட்டுமான தொழிலாளர்களின் 2.1 சதவீதம், போக்குவரத்து போலீசாரில் ஒரு சதவீதம் பேருக்கு, இப்பிரச்னை உள்ளது. இவர்கள் சாலைகளில் பெரும்பகுதி நேரத்தை கழிக்கின்றனர். வாகன புகை, துாசி மற்றும் காற்று மாசு இருப்பதால், அவர்களின் ஆரோக்கியம் பாதிப்படைகிறது.
பெரும்பாலான ஊழியர்கள், பணி நேரத்தில் முக கவசம் அணிவது இல்லை. இதுவும் அவர்களின் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட காரணம். நகரில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது, துாசி, புகை அதிகரிப்பதால் காற்று மாசு அடைகிறது. திறந்த வெளியில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள், தங்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.