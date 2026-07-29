﻿ தோசை, களி உருண்டை சாப்பிட சொல்வது குற்றமா?

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:53 AM
பெங்களூரு: 'மாமியார், தோசை, களி உருண்டை சாப்பிட சொல்வதும், அதனால் முடி உதிர்ந்ததும் குடும்ப வன்முறையாகாது' என கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
'தங்கள் மீது குடும்ப வன்கொடுமை அளித்த மருமகளின் புகாரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யும்படி மாமியார், அவரது குடும்பத்தினர் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இம்மனு நேற்று நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நடந்த வாதம்:
பிரதிவாதியான மருமகள் வாதிட்டதாவது:
என் கணவர் குடும்பத்தினர் என்னை மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் துன்புறுத்தினர். அவர்கள், ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினர். எனக்கு சத்தான உணவு கொடுக்கவில்லை. தினமும் எனக்கு தோசை, களி உருண்டை, சாதம், கீரை, பருப்பு சூப் மட்டுமே கொடுத்தனர். ஆனால் அவர்கள் மட்டும் சத்தான உணவு சாப்பிட்டனர். அவர்கள் எனக்கு இழைத்த கொடுமையால், என் தலைமுடி கொட்டி விட்டது.
என்னை சமையல் அறைக்கு செல்ல மாமியார் அனுமதிக்கவில்லை. எனக்கு கிடைத்த சம்பளம் முழுவதையும் என் கணவருக்கு கொடுத்துவிட்டு, செலவுக்கு எதுவும் கொடுப்பதில்லை.
என் கணவரை, மாமியார் அறையில் துாங்க வைத்து விட்டு, என்னை என் அறையில் தனியாக உறங்குமாறு கூறினார். எனவே, ஐந்தரை மாதம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட்டு, வீட்டில் இருந்து வெளியேறினேன்.
இதனால், என் தாய் வீட்டின் முன், சாலையில் நின்றபடி, என்னை தகாத வார்த்தைகளால் மாமியார் திட்டினார். என் கண்ணியத்தை சந்தேகித்தார். நான் வேறொருவருடன் ஓடிப் போய்விட்டதாக குற்றம்சாட்டினார். எனவே, அவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்தேன்.
மனுதாரர் தரப்பு வக்கீல்:
மனுதாரர், அவரது மாமியார், இரு சகோதரர்கள், கணவரின் நண்பர்கள் மீது பதிவு செய்துள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய கோரப்பட்டு உள்ளது. மனுதாரரின் கணவரோ, வழக்கை ரத்து செய்ய கோரிய மனுவை வாபஸ் பெற்று விட்டார்.
இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி நாகபிரசன்னா கூறியதாவது:
நீங்கள் அளித்த புகாரில், உங்கள் மாமியார், உங்களை மூச்சு திணற செய்ததாகவும், மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாக சித்ரவதை செய்வதாக கூறியுள்ளீர்கள். உங்கள் கணவர் உணவு சாப்பிடும் வரை, உங்களை சாப்பிட அனுமதிக்கவில்லை. காலை 10:00 மணிக்கு உங்கள் கணவர் உணவு சாப்பிட்ட பின், நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும் என்றும் கூறியதாக தெரிவித்தீர்கள்.
இந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில், இந்திய தண்டனை சட்டப்பிரிவு 498ஏ - யை பயன்படுத்த முடியுமா... குடும்பத்தில் சண்டைகள் இருக்காதா; உங்கள் மாமியார், உங்கள் கணவரை கஞ்சி மாவு தயாரிக்க சொல்வது குற்றமா?
உங்கள் முடி கொட்டுவதும், உங்கள் கணவரிடம் தோசையும், கஞ்சியும் செய்ய சொல்வதும், உங்களுக்கு சத்தான உணவு கொடுக்காமல் இருப்பதும் வரதட்சணை கொடுமையா; தோசை, களி உருண்டை சாப்பிட சொல்வது குற்றமா?
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தையும், விவாகரத்து மனு விசாரணையில் எழுப்பலாம். சில குற்றச்சாட்டுகளை கொடுமையுடன் ஒப்பிட முடியாது. நீங்கள் உங்கள் கணவரின் வீட்டில் எத்தனை நாட்கள் இருந்தீர்கள்... புகார்தாரரின் பார்வையில் கொடுமையாக தெரிவது கொடுமை ஆகாது.
சட்டத்தில், அனைத்து புகார்களையும் கொடுமையுடன் ஒப்பிட முடியாது. நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராக புகார், எதிர் புகார் அளிப்பது கொடுமை ஆகாது. இவ்வழக்கில் உங்கள் கணவர் மன்னிக்கப்படமாட்டார். எனவே, தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு நீதிபதி தன் உத்தரவில் கூறினார்.