கோவிலுக்குள் நிகிலுக்கு தடையா? பெரிய விஷயமில்லை என்கிறார் அமைச்சர்
கோவிலுக்குள் நிகிலுக்கு தடையா? பெரிய விஷயமில்லை என்கிறார் அமைச்சர்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 09:44 PM
பெங்களூரு: ‘‘நிகில் குமாரசாமியை கோவிலுக்குள் அனுமதிக்காதது பெரிய செய்தியா; தலித் மக்கள் தினமும் கோவிலுக்குள் நுழைய விடாமல் தடுப்பதை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா,’’ என, உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
பெங்களூரு தெற்கு மாவட்டம், ராம்நகரின் தொட்டகுருபரஹள்ளி கிராமத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்க ம.ஜ.த., இளைஞர் அணி தலைவர் நிகில், சில நாட்களுக்கு முன் வந்திருந்தார்.
அப்போது, அங்கிருந்த காங்கிரசார் சிலர், கோவில் நடையை அடைத்தனர். இதனால் கிராமத்தினரும், ம.ஜ.த.,வினரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பலமுறை கூறியும், கோவிலை திறக்காததால் நிகில் திரும்பிச் சென்றார்.
பெங்களூரில் நேற்று உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே அளித்த பேட்டி:
இவ்விவகாரம் தொடர்பாக என்னிடம் முழு தகவல் இல்லை. மாநிலத்தில் தினமும் பல இடங்களில் தலித் மக்களை கோவிலுக்குள் நுழைய விடாமல் தடுக்கும் சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. ஆனால் அது பற்றி யாரும் பேசுவதில்லை. நிகில் குமாரசாமி அப்பகுதிக்கு வருகிறார் என்பதற்காக, முன்கூட்டியே போலீசாரை பாதுகாப்புக்கு அனுப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை.
கோவிலை யாராவது வேண்டுமென்றே பூட்டியிருந்தால் முற்றிலும் தவறானது. இது தொடர்பாக, போலீசில் புகார் அளித்திருந்தால், விசாரணை நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, ‘நிகிலை கோவிலுக்குள் நுழைய விடக்கூடாது என்ற எந்த அரசியல் உள்நோக்கமும் இல்லை. இந்த தவறு தற்செயலாக நடந்தது’ என, பெங்களூரு தெற்கு மாவட்ட காங்கிரசார் கூறினர்.
ராம்நகரில் நேற்று காலை இக்கோவிலுக்கு வந்த மூன்று காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் கூறுகையில், ‘நிகிலை கோவிலுக்குள் நுழைய விடக்கூடாது என்ற எந்த அரசியல் உள்நோக்கமும் இல்லை.
இந்த தவறு தற்செயலாக நடந்தது. ம.ஜ.த., தொண்டர்களின் தாக்குதலில் இருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ளவே, கோவிலுக்குள் சென்று கதவை பூட்டினோம். இனி நிகில் குமாரசாமி எப்போது எங்கள் கிராமத்துக்கு வந்தாலும், அவரை நாங்களே முன்னின்று வரவேற்போம்’ என்றனர்.