விவசாயிகளின் வங்கிக்கணக்கில் தலா ரூ.2,500 வழங்க முடிவு
விவசாயிகளின் வங்கிக்கணக்கில் தலா ரூ.2,500 வழங்க முடிவு
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:07 PM
பெங்களூரு: ‘வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கிக்கணக்குகளில் 2,500 ரூபாய் செலுத்தப்படும்’ என, மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
கர்நாடகாவில் உள்ள 226 தாலுகாக்கள், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு 2,500 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என கடந்த மாதம் 24ம் தேதி மாநில அரசு அறிவித்தது.
இந்த தொகை போதாது; நிவாரண தொகையை உயர்த்த வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
அதே சமயம், விவசாயிகளுக்கு 2,500 ரூபாய் வழங்காமல் மாநில அரசு காலம் தாழ்த்தியது. மத்திய அரசின் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதிக்காக காத்திருப்பதாக மாநில அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்க்கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு முதல் கட்டமாக 2,500 ரூபாயை அவர்களின் வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தப்படும் என மாநில அரசு நேற்று உத்தரவிட்டது.
இந்த நிவாரணத்தை பெற விவசாயிகள் அரசு அலுவலகம் சென்று விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை. மாநில அரசின் வருவாய், வேளாண் துறையிடம் உள்ள டிஜிட்டல் தரவுகளின் அடிப்படையில் தகுதியான விவசாயிகள் தானாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.