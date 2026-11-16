லோக்சபா தேர்தலில் தோற்றது நல்லது: கூறுகிறார் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா
லோக்சபா தேர்தலில் தோற்றது நல்லது: கூறுகிறார் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 08:32 PM
பெங்களூரு: ''நான் லோக்சபா தேர்தலில் தோற்றது நல்லது தான். இல்லையென்றால் இரண்டு முறை, முதல்வராக இருந்திருக்க முடியாது,'' என, முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா தெரிவித்தார்.
எழுத்தாளர் சங்கமேஷ் பாதவாடகி எழுதிய, 'சோழ மன்னரின் கதை' புத்தக வெளியீட்டு விழா, பெங்களூரில் நேற்று நடந்தது. இதில் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா பேசியதாவது:
கொப்பால் லோக்சபா தொகுதியில், 1991ல் போட்டியிட்ட நான் தோற்றேன். நான் வெற்றி பெற்றிருந்தால், எம்.பி.,யாகி டில்லிக்கு சென்றிருப்பேன். இரண்டு முறை முதல்வராக இருந்திருக்க மாட்டேன். எனவே லோக்சபா தேர்தலில், தோற்றது நல்லது தான்.
அன்னபாக்யா திட்டத்தை செயல்படுத்த, எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவமே காரணம். எங்கள் ஊரில் நாவிதர்களின் வீட்டில், அரிசி சாதம் செய்ய மாட்டார்கள். கேழ்வரகு களி மட்டுமே செய்வர். எங்கள் வீட்டில் அரிசி சாதம் செய்வோம்.
அவர்கள் வீட்டில் குழந்தைகளுக்கு உடல் நலம் சரியில்லாவிட்டால், சாதம் கேட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வருவர். என் தாய் முணுமுணுத்தபடி சாதம் கொடுப்பார். இதை பார்த்து எனக்கு வருத்தமாக இருக்கும்.
இதை மனதில் கொண்டு, அனைவருக்கும் சாதம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தால், அன்னபாக்யா திட்டத்தை கொண்டு வந்தேன்.
வளர்ச்சியில் கல்யாண கர்நாடகா பின்தங்கியுள்ளது. இப்பகுதி நிஜாம்களின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது. அவர்கள் மேம்படுத்தவில்லை. மைசூரு வளர்ந்ததை போல, கல்யாண கர்நாடகா வளர்ச்சி அடையவில்லை. நஞ்சுண்டப்பா அறிக்கையை செயல்படுத்தியும், அந்தந்த பகுதிகளின் ஏற்றத்தாழ்வு சரியாகவில்லை.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.