நகைக்கடையில் மர்ம கும்பல் கைவரிசை ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள நகைகள் திருட்டு
நகைக்கடையில் மர்ம கும்பல் கைவரிசை ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள நகைகள் திருட்டு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
பாகல்கோட்: நகைக்கடையின் பூட்டை உடைத்து, உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள், இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை, திருடி தப்பினர்.
பாகல்கோட் நகரின், நவநகர் 31வது செக்டரில், ஓம் ஜுவல்லர்ஸ் என்ற பெயரில், நகைக்கடை உள்ளது. இது மிகவும் பிரபலமான கடையாகும்.
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, காரில் வந்த மர்ம நபர்கள். இந்த நகைக்கடை முன் காரை நிறுத்தினர். காஸ் கட்டரை பயன்படுத்தி, கடை ஷட்டர் மற்றும் முன்கதவின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்தனர்.
கடையில் இருந்த, 200 கிலோ எடை வெள்ளி பொருட்கள், தங்க நகைகளை கோணிப்பையில் நிரப்பி தப்பியோடி விட்டனர். இவற்றின் மதிப்பு இரண்டு கோடி ரூபாயாகும்.
மர்ம கும்பல் வந்து, திருடி சென்ற காட்சிகள், திருட்டு நடந்த நகைக்கடை மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள, கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ளது. உரிமையாளர், நவ நகர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். போலீசார் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.