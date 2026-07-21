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﻿ காப்பீடு பணத்துக்காக நாடகம் நகை கடை உரிமையாளர் கைது

﻿ காப்பீடு பணத்துக்காக நாடகம் நகை கடை உரிமையாளர் கைது

ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:07 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:07 PM

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பெலகாவி: சொந்த கடையில் நகைகளை மறைத்து வைத்து, திருட்டு போனதாக புகார் அளித்த கடை உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.

பெலகாவி நகரின் ராம்தேவ்கள்ளியில் நகைக்கடை நடத்தி வருபவர் கிருஷ்ணானந்த் விஸ்வநாத் வெர்னேகர். கடந்த 16ம் தேதி இரவு தனது கடையின் கதவை உடைத்து, 65 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க, வெள்ளி நகைகள் திருட்டு போனதாக, கடேபஜார் போலீசில் புகார் அளித்திருந்தார்.

வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரித்தனர். கடைக்கு சென்று ஆய்வு செய்தபோது, விஸ்வநாத் மீதே போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது. அவரிடம் முறையாக விசாரித்தபோது, காப்பீடு பணத்துக்காக, தானே நகைகளை எடுத்து, தன் இரு சக்கர வாகனத்தில் வைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, போலீசாரிடம் பொய் புகார் அளித்த அவரை கைது செய்தனர்.

அவரிடம் இருந்து 62.60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 519 கிராம் தங்கம்; 6,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள 31 கிராம் வெள்ளி நகைகள், 2.83 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.

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