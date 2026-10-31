'ஜுவல்ஸ் ஆப் இந்தியா' நகை கண்காட்சி 100க்கும் மேற்பட்ட விற்பனையாளர் பங்கேற்பு
'ஜுவல்ஸ் ஆப் இந்தியா' நகை கண்காட்சி 100க்கும் மேற்பட்ட விற்பனையாளர் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 05:41 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:15 PM
சென்னை: நாட்டின் மிகப்பெரிய நகை கண்காட்சிகளில் ஒன்றான, 'ஜுவல்ஸ் ஆப் இந்தியா' கண்காட்சி தன், 28வது ஆண்டை முன்னிட்டு நடத்தும் கண்காட்சி, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருவில், இம்மாதம், 29ம் தேதி முதல், நாளை வரை நடக்கிறது. இது, பெங்களூரில் உள்ள, திரிபுரவாசினி அரண்மனை வளாகத்தில் நடக்கிறது.
இதில், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த, 100க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நகை விற்பனையாளர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். தங்கம், வெள்ளி, வைர நகைகளின், பல்வேறு வகையான வடிவமைப்புகளை பார்வையிடவும், வாங்கவும், வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.
தீபாவளி மற்றும் திருமண சீசனை முன்னிட்டு, கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை, சினிமா நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் தொடங்கி வைத்தார். 'ஜுவல்ஸ் ஆப் இந்தியா' ஒருங்கிணைப்பாளர் விக்ரம் மேத்தா கூறுகையில், ''ஜுவல்ஸ் ஆப் இந்தியா கோல்டு பிளஸ் சேவிங்க்ஸ் பிளான்' என்ற, புதிய தங்க சேமிப்பு திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளனர்.
இத்திட்டத்தின் வாயி லாக, வாடிக்கையாளர்கள் செயலி வாயிலாக, தினமும், 100 ரூபாய் முதல் சேமிக்கலாம். இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்வோர், அடுத்த கண்காட்சியில், தங்களுக்கு பிடித்த நகை விற்பனையாளரிடம் இருந்து, நகைகளை வாங்கலாம். இறுதியில், 15 சதவீதம் வரை கூடுதல் தங்கம் வழங்கப்படும்,'' என்றார்.